Hayao Miyazaki pourrait bien se pencher sur une suite de l’un des succès de Ghibli

Hayao Miyazaki, le génie derrière tant de chefs-d’œuvre du Studio Ghibli, préparerait-il une suite à un film qui a fait le succès du studio ?

Malgré ses multiples annonces de retraite, Hayao Miyazaki n’a jamais vraiment dit adieu à l’animation. Son dernier film, Le Garçon et le Héron, était annoncé comme l’ultime, mais voilà que de nouveaux indices sèment le doute. Et si Miyazaki préparait enfin la suite d’un des plus grands succès du Studio Ghibli ?

Entre retraite incertaine et envie de continuer

Le maître a plus d’une fois laissé planer l’ombre de la retraite. Mais à chaque fois, il est revenu avec un nouveau projet encore plus ambitieux. Un documentaire japonais consacré à la sortie du Garçon et le Héron dévoile néanmoins le réalisateur en train de dessiner Nausicaä. Et oui, je vous parle de l’héroïne de son mythique film de 1984.

Vous l’aurez deviné : après cela, les spéculations sur une possible suite du succès de Miyazaki et de Ghibli repartent de plus belle ! Si on en croit ce qu’a dit Screen Rant, ce simple plan a effectivement suffi à affoler les fans. Ces derniers y voient le signe d’un retour dans l’univers post-apocalyptique de la Vallée du Vent.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Miyazaki évoque des suites potentielles pour les films à succès de Ghibli. Par le passé, il avait envisagé une seconde aventure pour Porco Rosso, puis pour Ponyo ou encore Mon Voisin Totoro. Malheureusement pour nous, il n’a jamais concrétisé ces idées. Mais cette fois, les circonstances et la passion de l’artiste pour l’univers de Nausicaä pourraient bien faire la différence.

Nausicaä, un des succès de Miyazaki, aurait droit à une suite ?

L’idée d’une suite ou d’une nouvelle adaptation est délicate. De fait, le film original diffère profondément de la version manga. Miyazaki a mis plus de dix ans à terminer cette dernière, après la sortie du long-métrage.

Adapter ce contenu inédit poserait donc de vrais défis, notamment pour ne pas contredire l’œuvre animée initiale. Malgré tout, on ne va pas totalement abandonner l’idée que ce grand succès de Ghibli et de Miyazaki puisse avoir une suite. Après tout, pour le maître, revisiter ce monde fascinant reste un rêve qu’il n’a jamais caché.

Pour l’instant, aucune annonce officielle ne confirme cette suite ni la nature du prochain film Ghibli de Miyazaki. Le simple fait de le voir s’atteler à ces croquis laisse toutefois penser que l’univers de la Vallée du Vent n’a pas dit son dernier mot. Les fans n’ont donc pas fini de rêver et de guetter l’annonce de cette suite tant attendue !

