Guide des classes dans Battlefield 6 : quelle spécialisation choisir selon son style de jeu ?

Vous vous perdez entre le fusil d’assaut et la clé à molette ? Dans Battlefield 6, chaque classe incarne un rôle bien précis avec ses armes signature et ses gadgets détonants.

Que vous soyez un briseur de lignes impétueux, un ingénieur tacticien, un sauveur altruiste ou un fantôme insaisissable, votre spécialisation doit épouser votre tempérament de jeu. Notre guide vous révèle comment maximiser votre impact sur le champ de bataille sans prendre une balle… de travers !

Systèmes d’armes ouverts et fermés

Contrairement aux précédents Battlefield où les armes étaient verrouillées par classe, Battlefield 6 propose des listes de jeu avec soit un système fermé ou ouvert. Le système ouvert permet d’associer n’importe quelle arme à n’importe quelle classe, tandis que le système fermé offre des bonus pour l’utilisation de l’arme signature de chaque classe.

La classe Assaut

Incarnant l’offensive pure, la classe Assaut est le pilier de toute escouade qui cherche à prendre l’avantage. Idéale pour initier les débutants, elle excelle dans l’assaut frontal. Son atout est le fait d’accélérer la capture des objectifs pour tous ses coéquipiers à proximité. L’Injecteur d’Adrénaline lui confère une résistance aux effets de stun et un boost de vitesse décisif pour traverser les zones exposées.

Deux philosophies s’offrent au combattant : le chemin Briseur, parfait pour les assauts explosifs au lance-grenades, ou la spécialisation Frontalier, qui améliore la survie en régénérant la santé plus vite. Équipé d’une échelle pour les prises de position audacieuses et d’une balise de déploiement pour des points de spawn temporaires, l’Assaut est un véritable catalyseur de victoire. Pour l’armement, le NVO-228E domine les combats soutenus. Puis, le M4A1 est à employer en milieu confiné.

La classe Ingénieur

Véritable couteau suisse des forces alliées, la classe Ingénieur est la gardienne des véhicules sans qui aucun blindé ne reste opérationnel longtemps. Armée de son outil de réparation, elle maintient les chars en état de combat. Tandis que ses lance-roquettes et ses mines font des cauchemars à l’ennemi mécanisé. Son entraînement réduit les dégâts des explosions, et ses pistolets mitrailleurs excellent en combat rapproché.

Deux spécialisations s’offrent à vous. Devenez un chasseur de tanks impitoyable avec la voie Anti-Blindage, ou incarnez le sauveur des véhicules avec Ingénieur de Combat. Il est capable de les régénérer de l’intérieur. Pour l’armement, le SGX est un choix parfait en système fermé. Alors que le fusil d’assaut NVO-228E offre plus de polyvalence en système ouvert. Un Ingénieur est toujours la bienvenue sur la ligne de front.

La classe Support

Véritable colonne vertébrale de toute équipe qui vise la victoire, la classe Support endosse le rôle crucial de héros de l’arrière. Ces médics dévoués courent au front pour réanimer leurs coéquipiers bien plus rapidement que quiconque. Ils distribuent aussi des sacs de ravitaillement pour soigner et fournir des munitions. Leur particularité ? Pouvoir courir à toute vitesse avec une mitrailleuse sans aucune pénalité, restant mobiles sous le feu ennemi.

Les joueurs peuvent se spécialiser en Médic de Combat pour régénérer leur propre santé en sauvant les autres, ou opter pour la voie Support de Tir afin de stabiliser leur arme et devenir une véritable tourelle vivante. Équipés de défibrillateurs pour des réanimations express ou de couverture déployable pour créer des positions défensives, leur impact tactique est immense. Pour l’armement, la mitrailleuse L110 domine les zones de contrôle, tandis que le pistolet mitrailleur SGX est parfait pour les sauvetages audacieux en combat rapproché.

La classe Reconnaissance

Dans l’univers trépidant de Battlefield 6, la classe Reconnaissance incarne l’art de la guerre discrète. Bien plus que de simples tireurs d’élite, ces spécialistes sont les yeux de l’équipe. Leur talent unique ? Repérer automatiquement les ennemis simplement en les visant dans leur optique. Ils ont un drone de reconnaissance qu’ils peuvent déployer pour surveiller passivement une zone, offrant un avantage tactique inestimable.

Leur équipement sert à infiltrer et renseigner, avec un drone et des explosifs C-4 à disposition. Leur progression se décline en deux philosophies distinctes. Etre « Sniper » est pour ceux qui aiment neutraliser les cibles à longue distance, empêchant même leurs adversaires de revivre À l’inverse, la voie « Opérations Spéciales » privilégie une approche furtive, permettant des déplacements silencieux et le repérage des gadgets ennemis.

Pour remplir leur mission, le fusil de sniper M2010 ESR est leur arme de prédilection pour les longues distances. Pour les engagements à moyenne portée, les fusils M39 EMR et SVK-8.6 s’avèrent des alternatives redoutables. Maître de l’information et de la précision, le Reconnaissance est la clé de voûte invisible d’une équipe victorieuse.

