Godzilla et Kong débarquent dans Call of Duty : Warzone

Vous pourrez affronter Godzilla et Kong dans Operation Monarch, un mode à durée limitée du dernier jeu Call of Duty : Warzone.

Activision lance un nouveau mode à durée limitée appelé Operation Monarch. Les joueurs devront s’affronter pour être la dernière équipe debout alors que Godzilla et Kong parcourent l’île de Caldera de Call of Duty : Warzone. Les monstres ne sont certes pas très agressifs, mais à certains moments du jeu, ils peuvent devenir complètement enragés. Ils pourraient donc attaquer lors d’une « Titan Frenzy ».

Le gameplay de Call of Duty : Warzone

Godzilla et Kong envahissent l’île de Caldera et les joueurs pourront riposter. Ils disposent d’ailleurs de nouvelles mécaniques, d’un niveau supérieur de puissance et d’un nouveau killstreak.

Dans Operation Monarch, le joueur devra éviter la colère des monstres du cinéma tout en terrassant les autres équipes. Ils pourront ainsi obtenir le nouveau Killstreak S.C.R.E.A.M. Cette capacité Killstreak vous permettra d’utiliser les pouvoirs de Godzilla ou Kong dans Call of Duty : Warzone. Vous pourrez ainsi déchaîner la fureur et la puissance de ces géants sur l’équipe adverse.

Selon James Mattone d’Activision, lorsqu’un joueur reçoit une alerte Titan Frenzy, il n’a plus que deux options. Il peut fuir ces dangereuses créatures ou tenter de les supprimer en leur infligeant des dégâts directs. L’équipe qui inflige le plus de dégâts à l’un ou l’autre de ces monstres, gagne le dispositif S.C.R.E.A.M. Vous obtiendrez également cette capacité lorsque vous larguez assez de « Monarch Intel » pendant une partie.

Disponibilité du mode Operation Monarch

Le mode Operation Monarch est disponible jusqu’au 25 mai. Parallèlement à cet événement, Activision publie aussi une poignée d’objets de jeu et même des skins sur le thème de Godzilla et Kong.