Ghost of Yotei sur Playstation 5: peut-on y jouer sans avoir fini Ghost of Tsushima ?

Ghost of Yotei est conçu comme une histoire indépendante, se déroulant plus de 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima et suivant le destin d’une nouvelle héroïne, Atsu, dans la région sauvage d’Ezo.

Les personnages et les quêtes du premier jeu sont devenus des légendes, ce qui vous permet de plonger sans complexe dans cette nouvelle aventure sans avoir besoin de rattrapage.

Ghost of Yotei : Une Nouvelle Aventure au Pays du Soleil Levant

Bonne nouvelle, votre PS5 va pouvoir afficher des paysages à couper le souffle et des combats d’une fluidité exemplaire. Les critiques s’accordent d’ailleurs à dire que c’est l’une des plus belles expériences sur la console. Alors, n’hésitez plus et partez à l’aventure !

Après cinq longues années d’attente, Sucker Punch Productions revient avec Ghost of Yotei, le successeur tant attendu de Ghost of Tsushima. Alors que les paysages enneigés d’Ezo remplacent les champs de pampres de Tsushima, une question cruciale se pose : peut-on plonger dans cette nouvelle épopée sans avoir terminé la première ?

Bonne nouvelle, la réponse est un « hai » retentissant ! Les développeurs ont opté pour une approche anthologique, faisant de Yotei une histoire parfaitement indépendante.

Ghost of Yōtei takes the samurai saga to the next level with breathtaking PS5 visuals and deeper immersion than ever before #thisisgameseahttps://t.co/dJ3L67x1BC — ThisIsGame SEA (@ThisIsGameSEA) October 3, 2025

Une histoire ancestrale, mais pas liée

Ghost of Yotei n’est pas une suite directe, mais plutôt une nouvelle légende dans le même univers. Plus de 300 années séparent les deux récits : le premier se déroulant en 1274 lors de l’invasion mongole de Tsushima, le second nous transportant en 1603 sur l’île sauvage d’Ezo.

Les événements et le héros Jin Sakai sont devenus des mythes, de vagues rumeurs qui murmurent à travers les âges. Aucune connaissance préalable n’est donc nécessaire pour comprendre le périple de la nouvelle protagoniste, Atsu.

Qui est Atsu, l’héroïne de cette nouvelle saga ?

Oubliez Jin Sakai et son conflit intérieur entre l’honneur des samouraïs et la ruse des shinobi. Ici, place à Atsu, une guerrière errante qui revient sur sa terre natale après seize années d’exil et d’entraînement.

Son moteur ? Une quête de vengeance pure et implacable contre les Yotei Six, les hommes qui ont assassiné sa famille alors qu’elle n’était qu’une enfant. Son aventure est la sienne, et la vôtre aussi, dès le premier instant.

Et l’ombre de Jin Sakai dans tout ça ?

Pour les puristes et les curieux, un petit rappel s’impose. Dans Ghost of Tsushima, Jin Sakai, un samouraï, a dû abandonner son code d’honneur pour devenir le « Ghost » et repousser l’invasion mongole.

Bien qu’il ait sauvé son île, son reniement des traditions lui a valu la condamnation du shogun. Devenu un fugitif, il a disparu dans la nuit, devenant une légende. Cette légende est le seul et ténu lien qui unit les deux jeux, une référence pour les initiés, mais sans aucune incidence sur la compréhension de l’histoire d’Atsu.

Une Invitation au Voyage Sans Prérequis

En résumé, Ghost of Yotei est une porte d’entrée parfaite pour les nouveaux venus. Son récit de vengeance, ses mécaniques de combat affûtées et son monde ouvert époustouflant sont conçus pour être découverts de zéro.

Bien sûr, jouer à Ghost of Tsushima reste une expérience fabuleuse qui vous familiarisera avec l’esprit de la série, mais ce n’est en rien une obligation. Alors, n’hésitez plus : enfilez votre kataginu et partez à la découverte d’Ezo. Votre légende personnelle vous y attend

