Ghost of Yotei : les premières choses à faire absolument en début de partie

Vous venez de poser le pied dans les magnifiques paysages enneigés de Ghost of Yotei et vous vous demandez par où commencer ? Pas de panique ! Pour partir du bon pied dans cette aventure épique, quelques actions simples sont incontournables.

De la quête de la Vieille Auberge, qui ouvre l’accès à des marchands essentiels, au sauvetage du précieux Taro, en passant par la découverte de charmes boosteurs, on vous guide pour bien débuter.

« Nettoyer » la vieille auberge

Votre première étape devrait être la quête de la Vieille Auberge à l’Auberge de l’Ombre de Yotei. Elle est facile à trouver et son achèvement jette les bases de tout ce qui suit. Cette quête débloque le marchand d’arcs, l’armurier, le cartographe et le tableau des primes, et vous accorde le Hurlement d’Onryo, une capacité qui inspire la peur.

Accomplissez ceci avant de vous plonger dans le voyage de vengeance d’Atsu. Bien que le vaste monde ouvert soit incroyablement attirant, nous vous encourageons à suivre la quête principale au moins jusqu’à ce point.

Tout le long de la tour de guet

Une fois dans les Prairies de Yotei, dirigez-vous vers la Tour de Guet Nid de Corbeau près de la Rivière Nupur. Utiliser votre longue-vue ici révèle des points d’intérêt : des piliers, des arbres à duels, des camps ennemis et même des Sources Chaudes qui augmentent la santé maximale. C’est l’un des moyens les plus rapides de découvrir la carte et de prioriser l’exploration.

Sauvez Taro le récupérateur

Au nord de la Vieille Auberge, vous trouverez Taro, un garçon entouré de Ronins hostiles. Sauvez-le, et il devient votre marchand personnel, vendant des kits d’arme, des teintures, des charmes et même des armures. Tôt dans le jeu, nous recommandons d’acheter le Charme de la Dernière Chance, qui déclenche automatiquement une technique de soin lorsque vous subissez des dégâts mortels. Taro apparaît plus tard dans votre onglet Meute du Loup et apporte du butin récupéré sur les ennemis vaincus.

Achetez des cartes pour trouver les autels de la réflexion

Les Autels de la Réflexion débloquent des compétences de combat et de furtivité, mais ils sont dispersés partout avec très peu d’indications sur leur localisation. Le moyen le plus rapide de les repérer est d’acheter les Cartes du Voyageur auprès d’Isaburo le cartographe, que vous rencontrerez d’abord à l’Auberge de l’Ombre de Yotei. Conseil : si vous êtes à court de pièces, achetez une carte, faites une capture d’écran de la solution, puis rechargez une sauvegarde précédente : vous conserverez la connaissance sans perdre d’argent.

Empilez les pièces avec les primes

Après avoir terminé la quête de la Vieille Auberge, le tableau des primes s’ouvre. Les primes sont un moyen rapide de gagner des pièces, vitales pour les améliorations d’armure et les matériaux, et vous récompenseront parfois même avec le masque de votre cible. Vous pouvez également sélectionner votre propre prime, ce qui réduit la notoriété et restaure l’Esprit. En progressant, les détails des primes deviennent plus élaborés, donnant à Atsu une raison de sourire après chaque mission accomplie.

Jouez pour des charmes

Le jeu de hasard se débloque tôt après avoir visité l’Auberge du Repos de Huranui. C’est un moyen risqué mais gratifiant de gagner des pièces. Gagner une partie vous donne la possibilité de rejouer pour un charme. Cela offre des améliorations puissantes pour le combat et l’exploration. Quelques victoires peuvent donner à Atsu un avantage certain en début de partie.

Trouvez le charme de Kanayago

Si vous voulez améliorer rapidement les armes et les armures, cherchez le Charme de Kanayago. Ce charme augmente la quantité de métaux et de poudre noire collectés lors de la récupération. Ce sont des matériaux essentiels pour les améliorations d’équipement. Vous le trouverez au Sanctuaire du Repos de la Chute, au sud-est des Prairies de Yotei et juste au nord-est des Chutes Shirahige. L’ascension est longue, mais cela en vaut largement la peine.

Cherchez l’armure de l’immortel

L’Armure de l’Immortel est l’une des meilleures tenues pour exceller au combat, et vous pouvez l’obtenir tôt. Débutez la quête en visitant Ugetsu le Conteur. Il se trouve près des vestiges d’une attaque d’ours près de la Vieille Auberge. Il vous racontera la légende du Samouraï Immortel et vous demandera de collecter quatre clochettes en utilisant le vent pour les trouver.

Placez les clochettes au Repaire du Samouraï Immortel pour l’invoquer. Affrontez-le en duel et remportez l’Armure de l’Immortel. Cela améliore les fenêtres de Parade/Esquive Parfaite, restaure la santé lors des chocs et peut même augmenter les dégâts de choc pendant les attaques focalisées.

La voie du Yari

Atsu maniera une variété d’armes, mais nous recommandons de viser l’apprentissage de la lance Yari dès que possible. Le yari est une arme essentielle qui se défend bien contre les faucilles et autres lances. De nombreux ennemis de bas niveau l’utilisent. Puis, associez le yari avec l’Armure de l’Immortel rend le combat plus fluide et plus mortel. Pour découvrir et apprendre le Yari, vous devez d’abord compléter la quête « La Voie du Yari ». Pour ce faire, cherchez le Maître du Yari sur une petite île à l’ouest de la côte dans la Plaine d’Ishikari et défiez-le en duel.

Donnez-lui un nom

Enfin, pour choisir et nommer votre cheval, complétez la quête « Vieilles Pistes » aux Vieilles Écuries. C’est au nord-ouest du Pré Venteux et à l’est des Bois de Shikotsu. Vous pourrez choisir une nouvelle monture et lui donner un nom approprié. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes déjà attaché à votre cheval de départ, vous pouvez le choisir à nouveau et lui donner un nom.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn