Les Gardiens de la Galaxie 3 ont été mis en place par Joyeuses fêtes grâce à un remplissage de l’histoire avec Knowhere, le Bowie et Cosmo.

James Gunn explique comment les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses fêtes organise les évènements des Gardiens de la Galaxie Vol.3. Sorti le 25 novembre sur Disney+, ce film verra la prochaine apparition de l’équipage spatial titulaire depuis Thor : Love and Thunder. C’est aussi leur dernière sortie avant les Gardiens de la Galaxie Vol.3. La bande-annonce fait quelques révélations. Le spécial des fêtes montre la tristesse de Peter Quill à la disparition de Gamora. Les Gardiens quant à eux, visitent la Terre pour lui offrir le meilleur cadeau de Noël qu’il puisse espérer. Ces derniers vont kidnapper le légendaire Kevin Bacon.

Qu’est-ce que le spécial vacances signifie pour le Vol.3 ?

Lors d’une récente interview avec ComicBook, Gunn a expliqué ce que fera les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses fêtes. Ce film comblera le fossé narratif entre leurs apparitions dans deux films Marvel : Thor : Love and Thunder et les Gardiens de la Galaxie Vol.3. Le scénariste-réalisateur a qualifié le spécial des fêtes de « cheval de Troie ». Il lui a permis d’introduire des éléments importants pour Vol.3, des éléments importants qu’il n’aurait pas à expliquer dans le troisième film.

Gunn énumère quelques importantes façons dont le spécial des fêtes mettra en place Vol.3 en remplissant l’histoire récente des Gardiens. Knowhere, la tête géante coupée d’un ancien céleste est maintenant utilisée comme spatioport. Les Gardiens ont aussi un nouveau vaisseau spatial appelé le Bowie, du nom de feu le grand David Bowie.

Dans le spécial des fêtes, les Gardiens accueilleront un nouveau membre passionnant dans leur équipage : Cosmo the Spacedog. Le chien sensible aux pouvoirs télékinétiques, est déjà apparu dans le Vol.1 et Vol.2. Il est maintenant exprimé par Maria Bakalova, la vedette de Borat 2. Ce film présente aussi le retour de toute l’équipe de base des Gardiens.

Gunn a même déclaré que le spécial des fêtes sert d’épilogue à la phase 4 du MCU. C’est aussi un prélude pour le Vol.3, le dernier opus de Gunn et Bautista dans la série. Ce qui en fait un adieu aux Gardiens dans leur forme actuelle. Ce film servira aussi de tremplin pour la dernière sortie de l’équipage dans Vol.3.