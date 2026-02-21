Fini les accidents ! Les futures voitures pourraient empêcher les conducteurs ivres de démarrer ?

Le gouvernement américain prépare une loi imposant des systèmes de détection d’ébriété pour une voiture, sans aucune action manuelle. Cette technologie de surveillance passive pourrait bloquer le démarrage de votre futur véhicule dès l’année 2027.

La sécurité routière entre dans une ère de haute technologie pour éradiquer les comportements dangereux. Les constructeurs automobiles doivent intégrer des capteurs intelligents capables d’analyser votre état physique en temps réel. Voici les détails de ce dispositif pour voiture destiné à la détection d’ébriété.

Une voiture avec une détection d’ébriété

L’industrie s’éloigne du vieil éthylotest classique où le conducteur doit souffler dans un tube. Les ingénieurs développent désormais des solutions passives totalement transparentes pour les usagers sobres au volant. Des capteurs infrarouges analysent l’air de l’habitacle pour détecter les molécules d’alcool expirées naturellement. D’autres surfaces tactiles sur le volant mesurent l’alcoolémie à travers les pores de la peau.

Ces technologies contribuent ainsi à évaluer votre vigilance sans ralentir le processus habituel de démarrage moteur. L’objectif est de rendre le système indécelable tant que l’automobiliste reste sous le seuil légal. Cette approche renforce la sécurité grâce à une détection d’ébriété intégrée directement dans la voiture.

La surveillance par caméras haute définition

Notez par ailleurs que le dispositif ne se contente pas d’analyser la chimie de votre corps durant le trajet. Des caméras haute définition scrutent également en permanence le battement de vos paupières et vos pupilles. Ce système évalue alors votre niveau de fatigue ou d’ébriété en observant vos mouvements oculaires. Si le système de détection d’ébriété remarque une anomalie, la voiture peut décider de se garer en toute sécurité.

Les algorithmes traquent aussi les trajectoires erratiques ou les sorties de voie suspectes sur la route. « La technologie sera l’un des plus grands changements dans ce domaine », affirme Steve Sullivan. Pour info, c’est le CEO de l’organisation MADD (Mothers Against Drunk Driving) Canada. Cette surveillance constante vise à intervenir avant même qu’un accident grave ne puisse se produire.

Le cauchemar des fausses alertes algorithmiques

La fiabilité d’une voiture avec détection d’ébriété inquiète pourtant de nombreux automobilistes et représentants politiques. Un conducteur sobre pourrait par exemple se retrouver immobilisé au bord de la route à la suite d’un bug. Le représentant Thomas Massie évoque quant à lui le risque d’un arrêt moteur forcé durant une tempête hivernale.

L’ordinateur pourrait également mal interpréter un coup de volant brusque pour éviter un animal. L’algorithme risquerait alors de couper le contact en pleine tourmente et de mettre danger les passagers. Les défaillances logicielles lors de situations d’urgence restent ainsi la principale crainte des associations de consommateurs.

Quand aura-t-on une voiture avec détection d’ébriété ?

Face à ces frondes techniques et éthiques, l’agence fédérale NHTSA décide de temporiser le projet. Les autorités réclament des phases de tests supplémentaires pour éprouver la solidité des lignes de code. Le rapport final fixant les normes pour tous les constructeurs ne sortira pas avant 2027.

Ce sursis donne le temps aux ingénieurs de peaufiner les systèmes pour éviter toute erreur. Les nouvelles voitures vendues dans les deux prochaines années resteront donc dépourvues de cette détection d’ébriété et du verrouillage automatique. Heureusement que le législateur reconnaît l’importance de stabiliser ces outils avant d’imposer un tel bouleversement social.

