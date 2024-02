Avatar sur Netflix : la fin de la saison 1 expliquée ! Yue meurt-elle ?

Découvrez comment s’est terminée la saison 1 d’Avatar sur Netflix, une fin épique et émouvante qui vous choquera certainement !

Aang, c’est le dernier maître de l’air, le seul Avatar capable de contrôler les quatre éléments : l’eau, l’air, le feu et la terre. La première saison nous montre le début de ce jeune garçon insouciant, ignorant sa véritable identité, mais déjà un prodige. La première saison est divisée en huit épisodes, plongeant les téléspectateurs au cœur de différentes aventures. Dans ce mini-décryptage, nous allons essayons de découvrir si la princesse Yue meurt à la fin de la saison 1 d’Avatar. Attention, spoilers en vue !

Fin de la saison 1 d’Avatar : lorsque Zhao tua l’esprit de la Lune

Le pouvoir de maîtriser les quatre éléments est conféré aux personnes par les puissances élémentaires qui les leur accordent. Dans le cas des maîtres de l’eau, deux esprits sont responsables de leur existence.

L’esprit de l’Océan les nourrit de vie et l’esprit de la Lune leur donne le pouvoir de pousser et de tirer l’eau comme la lune pousse et tire les marées. Alors, pour priver les maîtres de l’eau de leur pouvoir, Zhao, le Seigneur du Feu a décidé de tuer l’esprit de la Lune.

Au cours d’une nuit, alors que l’esprit de la Lune a pris une forme mortelle, il va le poignarder à l’aide du couteau magique de Kuruk. Maintenant que l’esprit de la lune n’est plus, le peuple du Feu pense régner en maître sur toute la Terre.

Sauf que cette action va entraîner un déséquilibre planétaire inimaginable. Afin de sauver les maîtres de l’eau en canalisant l’esprit de l’océan, Aang va se sacrifier. Le seul souci c’est qu’en faisant cela, il ne sera plus lui-même et sera à jamais prisonnier de cet esprit.

Yue, l’espoir pour mettre fin à ce déséquilibre imminent

Vous adorez les intrigues propres aux séries Netflix ? Il faut croire que la fin de la saison 1 d’Avatar sera à la hauteur de toutes les attentes. Dans le dernier épisode nous pouvons découvrir que la seule solution pour ramener à la vie l’esprit de la lune est la princesse Yue. Alors que cette dernière n’était qu’une enfant, elle tomba gravement malade et faillit mourir.

Ses parents imploraient l’esprit de la Lune afin de la guérir. Ce dernier exauça leur prière en accordant une partie de son essence à la princesse. Cette essence va continuer de vivre à travers la princesse bien que l’esprit mère n’y est plus.

Yue se rend compte qu’elle pourrait rendre cette essence à l’esprit de la Lune pour le ramener à la vie. Par contre, cela signifierait qu’elle s’abandonnerait à l’esprit élémentaire, tout comme Aang l’a fait avec l’esprit de l’Océan.

Cela signifierait renoncer à sa vie, mais elle sait qu’elle serait morte depuis longtemps sans l’esprit de la Lune. Il est temps pour elle de rendre ce cadeau, et elle n’hésite pas une seconde avant de le faire. Par ce sacrifice, Yue va sauver Aang puisque l’esprit de l’océan va le libérer avant de retourner dans sa demeure.

Est-ce que la princesse Yue est-elle morte ?

Alors, la question de tout le fandom se pose c’est est-ce que Yue est morte à la fin de la saison 1 d’Avatar ? La réponse est « oui » et « non ». Elle a perdu sa forme humaine mais maintenant elle ne fait plus qu’un avec l’esprit de la Lune.

Tant que ce dernier vivra, Yue vivra à travers lui. Yue a rejoint le monde des esprits et peut-être que dans un autre épisode elle pourra revenir sous la forme d’un esprit. De quoi mettre un peu de baume au cœur !

