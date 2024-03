Code 8 – Partie II : la fin du film Netflix expliquée. Une partie 3 en préparation ?

Comment se déroule la fin de la partie 2 de Code 8, un film signé Netflix conçu exclusivement pour les amateurs de sci-fi ?

Nous sommes dans un futur où 4% de la population est née avec des pouvoirs surnaturels. Cependant, ces personnes sont discriminées et traquées sans relâche. C'est dans ce monde qu'un ex-malfrat et un trafiquant de drogue s'allient pour mettre fin à un réseau de dangereux criminels.

La fin de la partie 2 de Code 8 va également relever le voile sur le responsable des meurtres des surhommes. Nous allons aussi découvrir l'aboutissement des aventures de Connor et Pavani, du pire au meilleur. Peut-être une suite probable du film qui fait partie des meilleurs films Netflix de tous les temps !

La fin de la partie 2 de Code 8 : le responsable des meurtres des surhommes

La fin de Code 8 partie 2 met en lumière celui qui est le responsable des meurtres des surhommes. Avec l'aide de Connor, Pavani réussie à faire arrêter le meurtrier. Malgré ses blessures, il utilise ses pouvoirs de télékinésie pour transmettre les données du disque dur à la caméra média. Cela a permis de dénoncer les crimes de Kingston. Ce dernier tente d'arrêter la diffusion en tirant sur Connor, mais il sera sauvé par son ami.

Quelles sont les conséquences de l'arrestation du sergent Kingston ?

L'arrestation de Kingston a permis d'améliorer les conditions de vie des surhommes à Monument Hill. Cependant, son absence dans les rues entraîne une vacance du pouvoir. La vente de drogue atteint à son apogée à Lincoln City, un vide qui ne resta pas bien longtemps !

Avant que le générique de la fin de la partie 2 de Code 8 ne commence à défiler, nous retrouvons Garrett en train de savourer sa victoire. En effet, la chute de Kingston lui a permis d'augmenter sa vente de Psyke même s'il se retrouve en prison.

Tout semble aller pour le mieux pour les surhommes. Connor est désormais en charge des enfants du centre communautaire. Mais avec la drogue qui se trouve partout dans les rues, il ne pourra pas assurer leur entière protection.

Code 8 : Partie 3 : quelle sera la suite de ce film épique ?

Pour la suite sur Netflix, plusieurs pistes de scénarios pourront être abordées après la fin de la partie 2 de Code 8. D'un côté, nous avons Kingston qui peut reprendre les règnes et mener une vengeance à l'encontre de ceux qui lui ont fait tomber. D'un autre côté, Garrett continue à être une menace en tirant les ficelles depuis la prison.

On peut également s'attendre à une menace beaucoup plus puissante qui va chambouler tout Lincoln City. Quoi qu'il en soit, Netflix n'est pas prêt de lâcher le morceau. La partie 3 de Code 8 promet de nombreuses surprises très prochainement. Alors, si vous êtes un passionné d'action et un fan de science-fiction, la suite saura vous plaire !

