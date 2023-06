Faux profil : la fin de la série Netflix décortiquée pour les fans

La fin de la série « Faux Profil » sur Netflix annonce l’aboutissement d’un chef-d’oeuvre dans le genre qui a chamboulé de nombreux fans. Si vous en faites partie, nous sommes ici pour décortiquer cette apothéose. Ainsi, vous pourrez éclaircir le mystère sur les questions que vous vous posez.

Fin de la série Netflix « Faux Profil » : Les relations familiales compliquées

Pedro séparait ses enfants de leurs partenaires pour des raisons inconnues. Angela et Miguel vivent des hauts et des bas avec leur voisine Camila. Angela est au courant de l’affaire de son mari et en a assez de lui. Miguel ne pense qu’à l’argent de son père, mais il aime ses enfants.

Lucas déteste son père et le blâme pour la désintégration de leur famille et sa propre détérioration mentale. Il pense que son père aurait pu éviter cette situation et sauver leur famille, ce qui le met en colère.

Fin de la série Netflix « Faux Profil » : Le plan machiavélique de Pedro

Il s’est avéré que Pedro a recruté Inti, avec l’aide de Tina, son bras droit, dans le but de séparer Cris et Adrian. Pedro ne veut pas que quelqu’un s’approche de ses enfants et de ses biens. Son plan consiste à pousser Lucas à rassembler des preuves contre Miguel. Parallèlement, Inti crée une brèche entre Adrian et Cris. Ainsi, Pedro pourra reprendre le contrôle de la vie de ses enfants.

Tina a engagé Camila sur instruction de Pedro. Ils ont manipulé les sentiments de Camila envers Fernando/Miguel en lui faisant croire à un vol d’identité. Camila se rend à Cartagena avec Tina et Pedro, tous les frais étant payés par Pedro, pour confronter Miguel.

Dans le but de pousser sa fille à le quitter, Pedro a mis tout en œuvre pour collecter des preuves contre Miguel. Pedro était impliqué dans cette manipulation toxique et a ignoré le coût émotionnel.

Fin de la série Netflix « Faux Profil » : Les conséquences tragiques

Camila essaie de convaincre Angela que Miguel lui a menti et que Pedro l’a engagée pour saboter le mariage. Une bagarre éclate entre elles, entraînant la prétendue mort de Camila. En raison des sentiments d’amour qui subsistent entre eux, Miguel apporte son aide à Angela pour se débarrasser du corps.

En se rendant chez Pedro pour lui faire avouer le meurtre de Camila, Angela et Miguel ont un accident de voiture. L’accident tue Miguel sur le coup, du moins c’est ce qu’ils croient. Les téléspectateurs espèrent qu’il n’y aura plus de rebondissements, mais à la surprise générale, Camila et Miguel réapparaissent chez Angela.

Miguel révèle que Pedro a séparé Adrian et Cris, car ce dernier était le fils de l’autre aventure de leur mère. Cette révélation dégoûte et blesse Adrian. Finalement, Angela cause accidentellement la mort de son père tandis que Camila se blesse.

Fin de la série Netflix « Faux Profil » : Les répercussions et les choix

Angela se retrouve en prison pour le meurtre de son père. Elle éprouve encore de l’amour pour lui, prouvant que les relations familiales sont compliquées. Camila se remet de sa blessure avec l’aide de David et retourne danser à Vegas. Camila choisit d’être avec David plutôt qu’avec Miguel, sachant que leur passé compliqué ne leur permettra pas d’être aussi proches. Miguel reste présent pour Camila, se sentant protecteur envers elle. Ils ne se parlent plus, se contentant de se reconnaître mutuellement et de poursuivre leur vie. C’est de cette façon que la fin de la série Netflix « Faux Profil » se termine.