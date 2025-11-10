RAINBOW : deux enceintes, trois couleurs

Avec sa gamme RAINBOW, T’nb marie design et performance dans deux enceintes Bluetooth colorées. Colorées et performantes, attendez-vous à une expérience sonore vivante.



La marque française T’nb mise sur la couleur et la simplicité avec RAINBOW, une nouvelle gamme d’enceintes Bluetooth. Déclinée en Cube et Barre, elle combine puissance sonore, autonomie et design minimaliste. Pensée pour les jeunes actifs et les intérieurs contemporains, elle incarne le renouveau d’une écoute connectée. L’esthétique pastel devient un vecteur d’émotion et de différenciation.

Une esthétique pop pour une écoute nomade

Face aux enceintes standardisées, T’nb choisit la singularité. RAINBOW se distingue par ses teintes lumineuses (Blue, Purple et White) et son allure minimaliste. Avec la Cube, la marque s’adresse aux étudiants, jeunes actifs et amateurs de musique en mouvement. Son format compact de 10 x 10 cm la rend aussi discrète qu’efficace. Sous son allure douce, elle cache un haut-parleur de 5W délivrant un son clair et équilibré.

L’autonomie de 10 heures permet d’accompagner une journée entière de travail, de détente ou de voyage. Et grâce à la fonction TWS, deux enceintes peuvent être appairées pour créer un rendu stéréo immersif. C’est un point fort dans ce segment de prix, proposé à 19,90 € depuis le 27 octobre 2025.

La RAINBOW Barre : élégance et puissance réunies

Plus allongée, la version “Barre” affiche une dimension plus décorative sans renoncer à la performance. Avec ses 24 cm de longueur et ses 10 W RMS, elle diffuse un son précis qui respecte aussi bien les graves que les aigus. Idéale pour les intérieurs modernes, elle trouve aussi sa place à l’extérieur, lors d’un pique-nique ou d’une soirée entre amis.

Elle reprend les mêmes fonctionnalités que la Cube : Bluetooth 5.4, port jack 3,5 mm, lecteur carte micro SD, radio FM et TWS. Ce socle technique solide garantit une expérience fluide et intuitive. L’objet devient alors un prolongement du style personnel, une pièce audio qui se fond dans la déco. Elle ne passe pas inaperçu !

Une marque qui capitalise sur l’émotion visuelle

Avec RAINBOW, T’nb ne se contente pas d’ajouter deux enceintes à son catalogue. Elle propose une véritable expérience émotionnelle autour du son. L’association du design pastel et de la simplicité d’usage illustre une vision plus douce de la technologie : accessible, esthétique et joyeuse.

Puisque les produits électroniques misent souvent sur la surenchère technique, T’nb opte pour la sincérité et le plaisir. “Nous voulions une gamme qui parle à l’œil autant qu’à l’oreille”, explique un porte-parole de la marque. Une philosophie fidèle à l’ADN de T’nb, pionnière de l’accessoire connecté abordable, qui continue d’imposer son style sur le marché européen.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

