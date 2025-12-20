Dernier chapitre d’Emily in Paris ? Avec qui elle a fini ? Notre analyse avant la saison 6

Alors que les rumeurs d’une fin en vue pour Emily in Paris s’amplifient au terme de cette saison 5, tous les regards sont braqués sur le cœur de notre héroïne. Après un final de saison 5 en forme de coup de théâtre romantique, la question brûle toutes les lèvres : avec qui Emily a-t-elle vraiment fini ?

Entre Gabriel, Alfie et une carrière florissante, notre analyse décortique les indices et les possibles rebondissements avant l’ultime saison 6. Accrochez-vous, le dénouement promet d’être… très Frenchy !

Emily in Paris saison 6 : un avenir ensoleillé en Grèce pour Emily et Gabriel ?

La saison 5 d’Emily in Paris nous a fait dire « arrivederci » à Paris et « buongiorno » à Rome. Mais l’histoire est loin d’être terminée. Alors qu’Emily (Lily Collins) quitte l’Italie après sa rupture avec Marcello, elle retrouve son poste à l’Agence Grateau. Le final envoie un signal romantique fort depuis la Grèce. Mais Netflix nous donnera-t-il le droit de suivre cette nouvelle escapade ?

La série sera-t-elle renouvelée pour une saison 6 ?

Officiellement, pas d’annonce encore. Mais les signaux sont au vert. Le patron de Netflix, Ted Sarandos, a publiquement encensé la série, rappelant que sa femme en est « une des plus grandes fans » de celle-ci. C’est là un argument de poids. Le créateur Darren Star, lui, a clairement laissé entendre que l’aventure n’était pas finie.

Il y a l’invitation de Gabriel à rejoindre la Grèce, il a déclaré : « J’espère qu’Emily dira oui… Cela laisse entendre qu’ils resteront dans la vie l’un de l’autre. » Il a même exprimé son souhait de faire « autant de saisons qu’on voudra de nous ». Difficile d’imaginer Netflix se priver d’une saison finale pour l’une de ses comédies les plus populaires, surtout pour ramener Emily… à Paris.

Quand pourrait-on voir une saison 6 ?

Sans annonce, le calendrier reste flou. Mais en se basant sur le précédent de la saison 5, une hypothèse raisonnable pointerait vers un retour début 2027, si le renouvellement est confirmé rapidement.

Qui reviendrait dans le casting ?

Si une saison 6 voit le jour, on peut s’attendre au retour de la quasi-totalité des têtes d’affiche. Évidemment, Lily Collins (Emily), Ashley Park (Mindy), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), Lucien Laviscount (Alfie) et Paul Forman (Nico) devraient être de la partie.

Minnie Driver, dans le rôle de la Princesse Jane, devrait également revenir, maintenant qu’elle co-dirige l’Agence Grateau. Le seul point d’interrogation concerne Eugenio Franceschini (Marcello), dont la raison d’être dans l’intrigue semble moins évidente depuis le retour d’Emily à Paris.

De quoi pourrait parler une sixième saison ?

Tout tournera autour des cœurs en suspens et des nouveaux départs. Le cliffhanger final est on ne peut plus clair. Après avoir appris le retour d’Emily, Gabriel lui envoie une carte postale l’invitant en Grèce. La saison 6 pourrait donc enfin sceller – ou définitivement enterrer – leur relation « will-they-won’t-they » légendaire. Les scènes sous le soleil grec semblent presque promises.

Mais l’amour n’est pas l’apanage d’Emily. Mindy, bien qu’officiellement fiancée à Nico, voit ses sentiments pour Alfie resurgir, créant un nouveau triangle amoureux des plus juteux. Enfin, au travail, l’Agence Grateau entre dans une nouvelle ère sous la co-direction de Sylvie et de la Princesse Jane. Cela promet son lot de rebondissements et de savoureux conflits d’ego.

En attendant une confirmation officielle, il ne nous reste plus qu’à espérer qu’Emily dise « oui » à l’invitation… et que Netflix nous offre une dernière danse parisienne (ou grecque) bien méritée.

