Ellie est-elle immunisée dans The Last of Us ? Ce qu’il faut savoir

Une vérité sur Ellie de The Last Of Us pourrait dérouter la plupart des personnes qui ne connaissent pas ce jeu.

La finale du premier épisode de The Last Of Us fait éclater au grand jour un fait sur Ellie. Elle est en effet importante pour les Lucioles. Ces derniers la veulent en vie et ont même chargé Joel et Tess de la faire sortir clandestinement du QZ.

The Last Of Us, le fond de l’histoire

Cette émission de HBO se concentre sur deux différents moments forts du monde. Elle débute par un prélude à l’infection qui va décimer l’humanité. Deux scientifiques discutent alors de leurs points de vue respectifs sur la gravité des champignons par rapport aux bactéries et aux virus.

La série passe ensuite en 2003 en une scène rassemblant Joel, Tommy et Sarah. Ils sont les premiers témoins de l’épidémie de Cordyceps. Après un saut temporel de 20 ans, l’émission nous montre que l’humanité a pratiquement disparu en 2023.

The Last Of Us nous montre la vie désolante dans la zone de quarantaine de Boston à travers le regard de Joel et Tess. Ces derniers sont chargés par les lucioles de faire sortir Ellie du QZ en échange d’un camion. Ce véhicule leur permettrait de rechercher Tommy, le frère de Joel. La scène finale du premier épisode de The Last Of Us nous montre la raison de l’importance d’Ellie pour les Lucioles.

Ellie de The Last Of Us est-elle immunisée contre le Cordyceps ?

C’est à la fin du premier épisode qu’il est révélé qu’Ellie a une certaine immunité contre l’infection au Cordyceps. Un agent de la FEDRA capture Joel, Tess et Ellie qui les scanne pour détecter une éventuelle infection. Ellie poignarde l’agent qui la scanne et oblige ainsi Joel à le tuer. C’est alors que Tess se rend compte qu’Ellie est infectée.

Cette dernière raconte alors qu’elle a été mordue il y a plus de trois semaines. Or, les personnes infectées se transforment dans les 24 à 48 heures suivant la contamination. Cela prouve donc l’immunité d’Ellie contre le fameux champignon décimant le monde. Ce champignon est, certes, toujours présent dans son organisme. Il n’agit cependant pas sur elle de la même manière que chez les autres humains.

Les Lucioles considèrent Ellie comme une potentielle solution pour venir à bout du Cordyceps. Elles espèrent pouvoir synthétiser un traitement contre l’infection causée par ce champignon.

Ellie de The Last Of Us, la raison de son immunité

La vraie raison de cette immunité n’a pas encore été donnée. Plusieurs théories ont toutefois été données. L’une d’elles est que sa mère a été infectée alors qu’elle était enceinte d’Ellie. Cette dernière a donc été déjà exposée à cette infection alors qu’elle n’était encore qu’un fœtus. Ellie aurait donc acquis son immunité bien avant sa naissance. Ce qui fait que la morsure n’a eu aucun effet sur elle.

En attendant l’explication de l’immunité d’Ellie dans The Last Of Us, suivez donc les nouveaux épisodes tous les lundi sur Prime Video.

