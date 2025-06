Les réalisateurs de Elio teasent des easter-eggs de Pixar : êtes-vous prêt à les dénicher ?

Le 20 juin prochain, Pixar dévoilera son dernier chef-d’œuvre: Elio. Les attentes concernant ce film d’animation sont déjà à leur comble. Connu pour des Easter eggs cachés, Pixar a su créer un univers riche en références qui ravissent les fans et Elio en contient quelques-uns.

Les réalisateurs Domee Shi et Madeline Sharafian ont récemment teasé quelques-uns de ces Easter egg. Cela promet une expérience de visionnage encore plus immersive pour les spectateurs. Préparez-vous à aiguiser vos yeux et à plonger dans l’univers d’Elio !

Les classiques de Pixar : un retour incontournable

Lors d’un entretien, les réalisateurs ont confirmé que des Easter eggs des classiques de Pixar seraient bien présents dans Elio. Des éléments emblématiques comme le camion Pizza Planet, le célèbre code A113 et la Luxo Ball seront intégrés dans le film.

Ces références sont devenues une sorte de marque de fabrique pour Pixar. Et leur présence dans Elio est un gage de continuité et de fidélité à l’héritage de la marque.

Un teasing surprenant : plein d’Easter eggs en vue dans Elio

Madeline Sharafian a également révélé qu’un personnage du prochain film de Pixar, Hoppers, fera une apparition dans Elio. Ce teasing est particulièrement intrigant. Et il semble que ce personnage soit mis en avant d’une manière qui n’est pas courante pour les Easter eggs. Cela pourrait signifier que Hoppers est un projet d’une importance capitale pour Pixar. Et les fans auront l’occasion de le découvrir avant même sa sortie officielle.

"Il est entré dans mon top 3 des meilleurs Pixar"

On a rencontré Jamy Gourmaud, Alban Lenoir & Zita Hanrot, les voix françaises d'#Elio ! Un Pixar touchant, drôle, ludique… et rempli de clins d’œil pour les amateurs de science-fiction ! Réservations : https://t.co/W7C9iRbFdN pic.twitter.com/F1zh3QPr2x — Pathé France (@pathefrance) June 18, 2025

Une chasse aux easter eggs à ne pas manquer

Ensuite, la présence de ces Easter eggs emblématiques dans Elio ne fait qu’ajouter à l’excitation entourant le film. Les réalisateurs ont encouragé les spectateurs à ne pas se concentrer sur la recherche de ces références lors de leur première vision.

Mais il faudrait plutôt les garder en tête pour les visionnages suivants. Cela signifie que la chasse aux Easter eggs sera une activité amusante pour les fans. Ils pourront s’amuser à dénicher ces références cachées au fur et à mesure qu’ils découvrent l’histoire d’Elio.

Pourquoi ces Easter Eggs comptent ?

L’absence de ces éléments classiques aurait pu nuire à l’identité d’Elio. Cela pourrait le faire paraître comme un outsider dans la vaste filmographie de Pixar. En confirmant leur présence, les réalisateurs rassurent les fans que le film respectera les traditions de la maison. Cela crée également une opportunité pour les spectateurs de s’engager activement avec le film, en cherchant des indices et des références qui enrichissent l’expérience globale.

Un Univers à Explorer

Avec Elio, Pixar continue donc de bâtir son univers interconnecté. Chaque film est une pièce d’un puzzle plus vaste. Les Easter eggs ne sont pas seulement des clins d’œil amusants, ils renforcent le sentiment d’appartenance à une communauté de fans. C’est partager une passion pour ces histoires. En intégrant des références à des films passés et futurs, Pixar invite les spectateurs à explorer et à redécouvrir son riche héritage.

Alors que la date de sortie d’Elio approche, les fans de Pixar peuvent maintenant se préparer à une aventure pleine de surprises.

