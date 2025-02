Elden Ring au cinéma : George RR Martin lève le voile sur le projet

George RR Martin a récemment évoqué la possibilité d’une adaptation cinématographique du jeu Elden Ring. Lors d’une interview au dernier IGN Fan Fest, l’auteur emblématique de Game of Thrones a confirmé que des discussions étaient en cours. Il n’a encore donné aucun détail concret, mais voici ce qu’on sait !

Une adaptation cinématographique en préparation ?

Georges RR Martin s’est fait interroger sur un éventuel film Elden Ring. Sa réponse : « Je ne peux pas vraiment parler du projet, mais il y a des discussions à propos de faire un film Elden Ring. » Cette déclaration fait écho aux propos de Hidetaka Miyazaki, le créateur du jeu. En fait, il avait déjà manifesté son intérêt pour une adaptation cinématographique en juillet dernier. Cela dit, Miyazaki avait souligné qu’un tel projet nécessiterait un partenaire expérimenté pour capturer l’essence de l’univers.

Si le jeu Elden Ring devait se faire adapter en film comme le dit George RR Martin, il devrait relever un défi de taille. Ce défi serait de retranscrire son ambiance mystérieuse et son storytelling fragmenté sur grand écran. L’implication de Martin dans l’univers du jeu pourrait apporter une narration plus structurée, bien que son rôle exact dans une adaptation reste incertain. Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite. Les fans demeurent ainsi dans l’attente d’un éventuel projet concret.

George RR Martin s’investira-t-il dans ce film Elden Ring ?

Bien que l’idée d’un film soit séduisante, Martin a rappelé qu’il était déjà très occupé avec l’écriture de The Winds of Winter. Je parle bien sûr du sixième tome de la saga Game of Thrones. « On verra s’il y aura un film Elden Ring et quelle sera mon implication, car je n’en sais rien. J’ai quelques années de retard avec mon livre, donc cela limite la quantité de choses que je peux faire. »

Ces propos suggèrent que, si un film Elden Ring devait voir le jour, George RR Martin pourrait ne pas y jouer un rôle central. Son implication dans la conception du jeu se limitait déjà à la création de la mythologie de l’univers. Il a donc laissé le gameplay et la narration à FromSoftware. Ainsi, une adaptation cinématographique serait à la charge d’autres scénaristes. Ce serait le cas, même si l’influence de Martin resterait présente dans l’univers développé à l’écran.

