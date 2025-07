Edward Kenway de retour ? Un remake d’Assassin’s Creed IV Black Flag serait imminent !

Lors d’une récente convention, Matt Ryan, le doubleur emblématique d’Edward Kenway dans Assassin’s Creed 4 : Black Flag, a laissé entendre que le jeu pourrait faire l’objet d’un remake.

En discutant avec des fans, Matt Ryan a suggéré que ceux qui avaient déjà terminé le jeu pourraient avoir à le refaire. Par contre, le mystère reste entier. Est-ce vrai ou faux ? Il n’a pas fourni de détails supplémentaires. Mais cette déclaration a immédiatement suscité l’enthousiasme des fans! Et voici ce qu’on sait sur le sujet.

Edward Kenway dans Assassin’s Creed IV Black Flag

Né au Pays de Galles en 1693, Edward Kenway est un personnage central de l’univers d’Assassin’s Creed IV Black Flag. Grand-père de Connor Kenway, le protagoniste d’Assassin’s Creed 3, Edward a commencé sa carrière en tant que corsaire de la Royal Navy. Puis, il s’est tourné vers la piraterie.

Son parcours le place au cœur du conflit entre les Assassins et les Templiers. Dans le jeu, il finit par rejoindre la Confrérie britannique des Assassins. Puis, avec ses nombreuses citations mémorables, Edward Kenway est devenu un personnage emblématique. Mais son histoire mérite d’être redécouverte par de nouveaux joueurs.

https://twitter.com/West_on_Welch/status/1940437594233577874

Les rumeurs sur le remake du jeu persistent

De nombreux fans rêvent donc qu’un remake d’Assassin’s Creed 4 : Black Flag soit fait et des rumeurs circulent depuis un certain temps. L’interaction récente entre Matt Ryan et un fan lors d’une convention Nightmare Weekend a ravivé l’intérêt pour cette possibilité.

Dans un clip partagé sur Twitter, Matt Ryan a demandé à un fan s’il avait déjà joué au jeu, et a ensuite suggéré qu’il pourrait être temps de le terminer à nouveau. Bien que cela puisse sembler anodin, les fans ont interprété cette remarque. C’est peut-être un indice potentiel d’un remake à venir. Par contre, c’est à prendre avec des pincettes, car Ubisoft n’a pas encore confirmé officiellement cette information.

Assassin’s Creed IV Black Flag mérite un nouveau souffle

Assassin’s Creed 4 : Black Flag, sorti en 2013, est souvent salué comme l’un des meilleurs jeux de la franchise. Avec son accent sur la piraterie et l’exploration des mers, il a captivé des millions de joueurs.

Cependant, les graphismes et le gameplay, bien que révolutionnaires à l’époque, peuvent sembler datés pour les joueurs d’aujourd’hui. Un remake permettrait non seulement d’améliorer les visuels, mais aussi d’adapter le gameplay aux standards modernes. Cela offrirait ainsi une expérience enrichie aux nouveaux fans.

Est-ce que l’appel des fans sera entendu ?

En tout cas, les fans d’Assassin’s Creed actuels ont exprimé leur enthousiasme face à la possibilité d’un remake. Les éléments navals du jeu, ainsi que l’accent mis sur l’exploration maritime, sont souvent cités comme des points forts.

Un remake pourrait permettre à cette communauté de voir ce que l’avenir réserve à cette franchise bien-aimée. Mais il va falloir patienter pour obtenir des nouvelles officielles. En attendant, l’héritage d’Edward Kenway et l’impact de Black Flag sur l’univers des jeux vidéo demeurent indéniables.

