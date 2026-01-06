Ce héros préféré des fans depuis Avengers Endgame revient dans Secret Wars !

Leurs absences nous avaient laissé un vide, mais la rumeur devient réalité ! Un héros emblématique, adoré depuis son triomphe dans Avengers : Endgame, s’apprêterait à faire son grand retour dans Secret Wars.

Marvel prépare-t-il le come-back ultime pour sauver le multivers ? Les indices fusent, l’excitation monte. Préparez-vous à retrouver votre panthéon personnel… et à crier de joie. L’attente touche à sa fin !

Shang-Chi : la clé de voûte des Avengers

Alors que Marvel prépare fiévreusement Avengers : Doomsday pour décembre 2026, une confirmation fait déjà le bonheur des fans : Shang-Chi sera de la partie, et pas seulement une fois. Interprété par l’attachant Simu Liu, le maître des arts martiaux a officialisé son retour non seulement dans Avengers Doomsday, mais aussi dans son successeur direct.

Il s’agit d ‘Avengers : Secret Wars (prévu pour décembre 2027). Une excellente nouvelle pour un MCU qui, après une phase 4-5 en dents de scie, a désespérément besoin de s’appuyer sur ses nouvelles têtes les plus populaires. Shang-Chi, absent des écrans depuis son solo acclamé en 2021, incarne justement ce renouveau réussi.

Pourquoi son retour est-il si crucial pour Marvel ?

Tout simplement parce que Shang-Chi représente l’un des meilleurs atouts du MCU de l’ère post-Endgame. Son film a été un succès critique et public. De plus, le personnage, porté par le charisme de Simu Liu, combine une présence drôle et chaleureuse à un style de combat unique et spectaculaire.

Sa réintégration dans le casting massif de Doomsday, aux côtés de Captain America (Sam Wilson) et de Thor, sous la direction des frères Russo, est un signe fort. Liu a même évoqué une belle complicité sur le tournage avec Channing Tatum (incarnant probablement Gambit des X-Men). Cela laisse présager des interactions prometteuses et un rôle conséquent. Après des phases accusées de lancer des personnages pour les laisser tomber, Marvel semble enfin prêt à capitaliser sur ses réussites.

Avengers Doomsday et Secret Wars ne seront-ils qu’une étape pour lui ?

Absolument pas. Si sa présence dans ces deux blockbusters d’équipe est essentielle, l’avenir de Shang-Chi doit aller bien au-delà. Il a le potentiel pour être l’une des nouvelles figures porteuses du MCU, à l’instar d’un Iron Man ou d’un Captain America de la première ère. Heureusement, Simu Liu a apporté une mise à jour, aussi vague que rassurante, sur Shang-Chi 2 : « Ça arrive ».

Avec Secret Wars qui conclut la Phase 6 fin 2027, la suite la plus logique serait de lancer le deuxième volet solo en 2028. Ce serait en ouverture de la Phase 7. C’est un mouvement stratégique intelligent. Ancrer un personnage frais et aimé du public au moment où l’univers se réorganisera autour des X-Men après le reboot de Secret Wars, voilà un scénario.

Son retour peut-il redonner un élan au MCU ?

C’est tout l’enjeu. Le MCU n’est plus invincible, et les projets récents ont montré des signes de fatigue. Le retour de Shang-Chi, symbole d’un renouveau réussi, fait partie de la solution. En le plaçant au cœur des Avengers et en lui promettant une suite solo, Marvel envoie un message clair : il compte bien construire sur ses acquis solides.

Simu Liu incarne cette énergie nouvelle, à la fois humble et enthousiaste, dont la saga a besoin. Son parcours, de héros solo méconnu à pilier des prochains chapitres épiques, pourrait bien être le fil rouge qui relie l’ère des fondateurs à celle, encore à écrire, des nouveaux champions. Le compte à rebours est lancé pour décembre 2026 : préparez-vous à voir les Dix Anneaux briller à nouveau.

