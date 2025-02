Découvrez Deep Research : la réponse gratuite de Perplexity face à ChatGPT

Afin que l’IA soit considérée comme la plus puissante source de savoir au monde, les entreprises américaines essaient d’améliorer leurs modèles en permanence. Et la dernière nouveauté en lice, c’est Deep Research, conçu par Perplexity.

A ce qu’il paraît, cette IA surpasse DeepSeek et ChatGPT en effectuant des « recherches en plusieurs étapes sur Internet pour des tâches complexes ». Sauf que ces propos cités ne sont pas très clairs. De ce fait, voici à quoi on a affaire.

Deep Research de Perplexity concurrence directement ChatGPT

Comme son nom l’indique, l’IA Deep Research qu’on peut traduire littéralement par « Recherche Approfondie » sert à trouver des informations en quelques minutes alors que ce type recherche prendrait normalement des heures à un être humain.

Dit comme cela, c’est également ce que peut faire ChatGPT. Mais la différence réside en un point. Selon ses concepteurs, cette IA fait des analyses approfondies des sources chez qui elle prend des renseignements.

De ce fait, on la décrit comme une IA fiable qui ne fait pas d’hallucinations. Mais seul le temps nous le dira. En effet, nous ne sommes jamais à l’abri d’erreurs comme quand chatGPT a présenté des soucis lors d’une partie d’échecs.

Perplexity présente son produit comme une version plus aboutie de l’IA de Sam Altman. Deep Research est capable de passer des centaines de sources en revue et de fournir un rapport complet et détaillé sur un sujet.

Les domaines dans lesquels cette IA se démarque

Il faut dire que Deep Research s’illustre dans de nombreux domaines de recherche. Mais si vous faites des prospections en matière de Finance, Marketing, Technologie, Politiques publiques, Santé ou de Voyage, les réponses données par cette IA sont très fournies. Dans le cas d’une biographie, on a presque droit à une dissertation très détaillée sur la vie du sujet recherché.

Une fiabilité évaluée à travers le dernier Humanity’s Last Exam

La précision des réponses données par Deep Research de Perplexity sont remarquablement précises selon de nombreux testeurs. D’ailleurs, il a été vérifié que cette IA a atteint un score de de 21,1 % sur le dernier Humanity’s Last Exam.

C’est un test de référence pour les systèmes d’IA. Il comprend plus de 3 000 questions portant sur plus de 100 sujets auxquels Deep Research a dû répondre. Cela va des mathématiques aux sciences en passant par l’histoire et la littérature.

Ce qui est impressionnant, c’est le fait que ce score est nettement supérieur à Gemini Thinking, o3-mini, o1 ou DeepSeek-R1. Par conséquent, ses concepteurs ont de quoi être fier de leur œuvre.

Un moteur de recherche gratuit, pas comme certains

Ensuite, toujours comparé à ChatGPT, les internautes peuvent utiliser Deep Research conçu par Perplexity de manière gratuite. Certes il y a une limite pour ces utilisateurs. Mais c’est mieux que la version Pro de l’IA de Sam Altman qui coûte 200 $ par mois.

Disponibilité

Pour le moment, cette IA est disponible sur le Net et accessible via ordinateur. Mais il sera possible de l’employer sur iOS, Android et Mac d’ici peu. Pour l’activer, rendez-vous donc sur le site de Perplexity. Dans le coin inférieur gauche du champ de saisie, appuyez sur Auto pour ouvrir les options, puis sur Deep Research.

