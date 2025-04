Days Gone Remastered : l’expérience ultime sur PlayStation 5

Vous vous attendiez à une suite pour Days Gone ? Sony Interactive Entertainment propose bien mieux : le remasterisé Days Gone débarque sur PlayStation.

Days Gone Remastered annoncé sur PS5

Days Gone Remastered débarque sur PS5 avec des améliorations techniques ambitieuses. Prévu le 25 avril 2025, ce remaster du titre culte de Bend Studio bénéficie d’une collaboration avec Climax Studios. Signalons que l’accent a été mis sur une refonte graphique, tout en conservant l’essence du monde post-apocalyptique incarné par Deacon St. John. Les joueurs découvriront un environnement retravaillé, où chaque détail technique exploite pleinement les capacités de la console PlayStation.

Au-delà des performances visuelles, le gameplay profite d’ajustements. Les routes dévastées du jeu gagnent en réalisme, ce qui renforce l’immersion dans ce périple survolté. Les amateurs de jeux narratifs apprécieront le retour de cette histoire poignante. Un achat judicieux pour qui souhaite explorer – ou redécouvrir – cet univers impitoyable. Reste à voir comment ce remaster s’inscrira face à la concurrence, alors que le marché des consoles PlayStation continue d’évoluer.

Nouveautés techniques et contenu

Optimisations pour PS5

Le contrôleur DualSense exploite les retours haptiques pendant les combats et la conduite de moto, un vrai plus pour l’immersion. Deux modes graphiques (Performance/Qualité) s’adaptent aux préférences de jeu sur console PlayStation 5. À noter que le prix de cette remasterisation reste cohérent avec les standards du marché.

La PlayStation 5 Pro améliore les résolutions et textures, tandis que la spatialisation sonore restitue les hordes de Freakers. Les ombres dynamiques et les effets lumineux marquent un progrès notable face à la version originale. Days Gone Remastered propose un visuel retravaillé : distance d’affichage étendue pour le feuillage, qualité optimisée des textures. Les joueurs privilégient souvent le mode Performance pour un framerate fluide, surtout lors des courses effrénées en moto. Le contrôleur DualSense se révèle ici indispensable, avec des vibrations contextuelles qui renforcent chaque interaction. Paradoxalement, certains acheteurs regretteront l’absence d’édition physique – un choix qui influence directement le prix de l’expérience.

Modes inédits

Signalons que cette exclusivité numérique suscite des débats dans la communauté. Trois nouveautés se distinguent : Permadeath pour les puristes, Speedrun pour la compétition, et Assaut Horde pour l’action frénétique. Les amateurs de moto apprécieront particulièrement les séquences de poursuite retravaillées. Bien que le contenu supplémentaire justifie partiellement l’achat, certains estiment que le prix devrait inclure une option physique. Curieusement, ce retour numérique s’inscrit dans une tendance plus large chez Sony avec sa console phare.

Disponibilité et prix

Sur PC, le DLC Broken Road permet d’accéder au contenu remasterisé via Steam ou Epic Games. Signalons que la sortie est prévue le 25 avril, aussi bien sur le PS Store que sur les plateformes PC. Côté console PlayStation 5, le jeu est affiché à 49,99 € pour les nouveaux acquéreurs. Les joueurs ayant déjà sillonné les routes dévastées en moto sur PS4 pourront profiter d’une upgrade vers la version PS5 pour 10 €. Pour les adeptes du jeu sur ordinateur, l’achat du pack Broken Road – proposé à 10$ – trace sa route vers le remaster avec l’ensemble des améliorations techniques et du contenu supplémentaire. Attention cependant : cette tarification préférentielle ne s’applique pas aux utilisateurs ayant obtenu le jeu gratuitement via PS Plus. Les conditions d’accès restent plus contraignantes que pour le remaster d’Horizon Zero Dawn, ce qui marque une différence de traitement entre les jeux de la franchise.

Améliorations gameplay

Des nouveautés d’accessibilité émergent, avec des descriptions sonores pour l’interface et une difficulté ajustable au cas par cas. Le mode photo repensé exploite le cycle jour/nuit pour saisir des ambiances variées. Les gâchettes adaptives restituent, quant à elles, la résistance des armes, tandis que les vibrations contextuelles s’adaptent aux actions. Days Gone Remastered propose ainsi des fonctionnalités élargies pour rendre les jeux accessibles à un public plus large. Signalons que ces options incluent désormais un système vocal décrivant les éléments visuels – un atout précieux pour les joueurs sur console PlayStation rencontrant des difficultés visuelles. Le mode photo, lui, gagne en flexibilité avec des réglages plus fins : orientation de l’appareil, filtres créatifs et gestion de la netteté.

Côté immersion, la manette DualSense exploite ses particularités. Les gâchettes reproduisent la tension des armes à feu, ce qui offre un retour tactile perceptible lors des combats. Les vibrations, synchronisées avec l’environnement, accentuent les sensations – qu’il s’agisse du rugissement d’un moteur ou des cahots de la route en moto. Notons au passage que cette version remasterisée tire intelligemment parti du retour haptique pour restituer les aspérités du terrain durant les phases de conduite. Pour qui envisage l’achat de cette mise à jour, il est intéressant de constater comment PlayStation valorise l’expérience sensorielle sans négliger l’accessibilité. Le prix demandé s’avère justifié par ces améliorations techniques qui réinventent subtilement le gameplay originel.

Réception et perspectives

Réactions mitigées : certains apprécient les efforts techniques, d’autres questionnent la nécessité d’un remaster. Les nouveaux modes divisent la communauté, particulièrement sur PlayStation où le prix de la console influence souvent les décisions d’achat. Sony parie sur ce relifting pour relancer la licence, tandis que Bend Studio prépare un nouveau projet. Le succès commercial dépendra notamment du prix de vente et du contenu ajouté. Signalons que les joueurs regrettent parfois l’absence de retours sur certains choix scénaristiques. Paradoxalement, malgré des années de polémiques autour du jeu original, l’achat du Remastered intéresse tout de même les fans du fameux titre.

Days Gone Remastered propose une expérience encore plus prenante sur PS5, avec des visuels optimisés, des fonctionnalités inédites exploitant le DualSense et de nouveaux modes de jeu qui dynamisent l’aventure. Dès le 25 avril 2025, c’est une plongée renouvelée dans cet univers post-apocalyptique qui attend les joueurs, avec une version retravaillée du périple de Deacon St. John. Signalons que le succès de cette réédition influencera probablement la suite de la saga !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn