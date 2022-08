Pourra-t-on bientôt jouer aux jeux PlayStation sur PC ?

Les jeux PlayStation pourraient bientôt bénéficier d’une intégration PSN. Il se pourrait que l’on puisse bientôt jouer aux jeux pour la PlayStation sur PC.

Sony pourrait bientôt lancer sa propre application PlayStation pour PC. Des références à propos de cette application ont en effet été découvertes dans la récente version de Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC.

Sony avance dans le domaine du PC

Une application PlayStation pour PC pourrait bientôt soutenir l’avancée de Sony dans l’univers du PC. Sony ambitionne de rendre accessible sur PC près de la moitié de ses jeux, d’ici 2025. La société a même annoncé son intention d’apporter plus de jeux PlayStation sur PC au cours de l’année. Nous avons ainsi un Horizon Zero Dawn, Days Gone God of War et Spider-Man Remastered tous lancés sur PC. Sony a même commencé à utiliser une étiquette PlayStation PC l’année dernière. Parallèlement à cela, on a aussi observé que la compagnie a acquis un développeur de ports PC.

Une application PlayStation pour PC permettra à Sony de maximiser ses revenus sur les jeux PC. Cette solution pourrait également activer des fonctionnalités telles que l’achat croisé et l’intégration du PlayStation Network (PSN). Les références à cette application ont même été découvertes dans le port PC de Spider-Man Remastered. Insomniac Games expérimentait des bonus de liaison PSN pour Spider-Man.

Ces rumeurs sur une éventuelle application PlayStation pour PC sont apparues plus tôt cette année sur un podcast XboxEra. Nick Baker a alors affirmé que Sony travaillait sur ladite application et que cette dernière intégrerait un support d’achat croisé. Cela permettrait potentiellement aux propriétaires de Sony de jouer aux jeux sur un PC. Cela ressemble beaucoup à l’initiative « Xbox Play Anywhere » de Microsoft.

Disponibilité

Sony n’a fait aucun commentaire officiel jusqu’à maintenant sur ses plans de lancement. Toutefois, elle a récemment lancé un site web officiel dédié aux jeux PlayStation PC. Les prochains jeux PlayStation à arriver sur PC sont : Marvel’s Spider-Man, Miles Morales et Uncharted : Legacy of Thieves Collection.