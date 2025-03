Daredevil Born Again : Marvel nous prépare-t-il un plot twist avec ce personnage ?

La mort de Foggy Nelson dans Daredevil : Born Again a choqué les fans, mais un plot twist serait possible. Tué par Bullseye sous les yeux de Matt et Karen, son décès semble marquer un tournant tragique pour la série. Plusieurs indices laissent néanmoins penser que Marvel pourrait nous réserver un retournement de situation spectaculaire.

Des indices troublants dans les comics

Même dans l’univers des comics, Foggy Nelson a déjà simulé sa propre mort. Si vous lisez The Secret Life of Foggy Nelson, vous verrez qu’il disparaît sous la protection du FBI. Un autre épisode marquant, Daredevil #468, met en scène une fausse mort de Foggy. Aussi, le premier épisode de Born Again nous montre justement le numéro 468 sur la porte du cabinet d’avocats de Foggy. Simple clin d’œil ou réel indice ?

Ok guys here’s how foggy is actually alive and undercover/it was all a dream/matts in psychosis/this is all VR/ #DaredevilBornAgain #Daredevil pic.twitter.com/M5OuAa1fU5 — jillian (@heartstopperacd) ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 5, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 5, 2025

D’autres arcs narratifs montrent que Foggy a échappé à la mort à plusieurs reprises. On l’a par exemple cru mort dans The Devil in Cell Block D. Il s’était fait poignarder par un prisonnier avant de réapparaître plus tard. Daredevil #5 (2014) montre d’ailleurs Matt Murdock l’aidant à feindre sa mort pour échapper à ses ennemis. Ces précédents comics renforcent l’idée que Foggy pourrait bien être encore en vie dans la série.

Aura-t-on droit à un plot twist dans Born Again saison 2 ?

L’acteur Elden Henson a déjà été confirmé pour la saison 2 de Daredevil : Born Again, mais sous quelle forme ? Doit-on s’attendre à des flashbacks, ou plutôt à un retour en chair et en os ? En tout cas, le MCU n’en est pas à son premier coup d’éclat en matière de fausses morts (Loki, Nick Fury, Red Skull…). Cette fois, Vanessa Fisk ou le FBI pourraient être impliqués dans une mise en scène qui vise à protéger Foggy ou à manipuler Matt.

Un tel twist concernant Foggy changerait complètement la dynamique de Daredevil : Born Again. Matt, qui pense avoir tout perdu, pourrait être tiraillé entre le soulagement et la colère. Et qu’en est-il de Foggy lui-même ? Comment aurait-il vécu cette disparition forcée ? Une chose est sûre : si la série Marvel veut marquer les esprits, un retour choc de ce personnage serait l’une des meilleures cartes à jouer.

