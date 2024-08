Daemon va-t-il devenir le Roi de la Nuit ? La théorie qui affolent les fans de GoT

Une question brûle les lèvres des fans de GoT : est-ce que Daemon est le Roi de la Nuit ? Découvrez les éclaircissements sur cette théorie pour en avoir le cœur net !

Il faut croire qu'en tant que préquelle, House of the Dragon a rempli son rôle en expliquant certains secrets cachés dans GoT. Les fans de la saga de Daenerys Targaryen ont pu savoir pourquoi les dragons ont disparu et quelle a été la principale cause du déclin des Targaryen sur Westeros.

Entre Aemond qui ne règnera jamais, Rhaenerys avec un destin scellé et Aegon qui montera sur le Trône de Fer sans que cela ne dure, beaucoup théorisent sur ce que le sort réserve à Daemon. Parmi ces théories évoquées sur la toile, il faut noter celle dans laquelle Daemon est devenu le Roi de la Nuit. Essayons d'apporter un éclaircissement sur le sujet en se basant sur le fil de l'histoire !

Comment débloquer Max pour plus de contenus ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Max en France reste limité par rapport à l'étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Max du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

La prophétie sur le Roi de la Nuit, l'accomplissement dans GoT

Le final de la saison 2 de House of the Dragon a réservé quelques surprises, notamment l'apparition d'un marcheur blanc. Cela a permis d'alimenter une théorie liée à l'identité du Roi de la Nuit. Ce n'est pas la première fois que l'existence du Roi de la Nuit et des marcheurs blancs est évoquée dans le préquel de Game of Thrones.

Outre la mention par le roi Viserys du rêve d'Aegon le Conquérant et de la menace d'une nouvelle Longue Nuit, Cregan Stark de Winterfell en a également parlé dans la saison 2 de House of the Dragon. Alors que Jacaerys rencontrait Cregan, le gardien du Nord a évoqué la menace de la mort au-delà du Mur. Nous l'avons bien vu, la prophétie s'est accompli dans Game of Thrones comme nous avons pu le voir.

Pourquoi les fans pensent que Daemon est le Roi de la Nuit dans GoT ?

Bien avant le final de la saison 2 de House of the Dragon, des théories populaires ont émergé, suggérant que Daemon Targaryen est le Roi de la Nuit. Une grande partie des preuves provient de l'apparence générale de Daemon par rapport à la version du Roi de la Nuit de Game of Thrones. Ses vêtements et son style reflètent également l'apparence traditionnelle du Roi de la Nuit.

Vienne s'ajouter à cela son destin mystérieux durant la grande bataille. En effet, après son combat mortel avec Aemond, les fans ne savent pas exactement ce qui est arrivé à celui qui aspire être roi à la place de son frère. Ses restes ne seraient jamais retrouvés si ceux d'Aemond étaient repêchés plusieurs années après La Danse des Dragons.

En général, la croyance que le Roi de la Nuit est un Targaryen a été renforcée par la capacité du Roi de la Nuit à survivre au feu du dragon. Cela était le cas dans la saison 8 de Game of Thrones. Comme Daenerys pouvait également être engloutie par les flammes et s'en sortir indemne, on a pensé que c'était le cas de tous les Targaryen. Seulement, Daenerys est la seule à avoir ce pouvoir, comme on le voit dans Game of Thrones.

La fin de la saison 2 de House of the Dragon a également jeté de l'huile sur le feu. En effet, nous pouvons voir Daemon avoir des visions sur les choses qui vont arriver plus de 200 ans après La Danse des Dragons.

Parmi ces visions, on trouve le Corbeau à trois yeux, Daenerys après la naissance de ses dragons, et un Marcheur blanc. Ce dernier semble représenter des moments clés de l'avenir. Le marcheur blanc vu dans la saison 2 de la Maison du Dragon n'était pas le Roi de la Nuit. Si vous l'aurez remarqué, son visage était très différent de celle du Roi de la Nuit dans Game of Thrones.

Cependant, le marcheur blanc à la tête d'une armée dans la vision de Daemon ressemblait un peu à un Targaryen. Cela s'explique par la structure de son visage et ses longs cheveux blancs. Ce qui nous laisse croire que c'est Daemon. Du coup, essayons de répondre à la question cruciale de notre article. Est-ce que Daemon est le Roi de la Nuit que Daenerys doit combattre dans GoT ?

Est-ce que Daemon est le Roi de la Nuit dans GoT ?

Il semblerait que la théorie sur laquelle Daemon est le Roi de la Nuit continue d'enflammer la toile. Cela est d'autant plus vrai depuis la fin de la saison 2 de House of the Dragon. Toutefois, si vous êtes un fan inconditionnel de GoT, vous aurez compris que cette théorie est infondée. Nous avons pu voir comment celui-ci a été transformé par les Enfants de la Forêt. Pour rappel, cela s'est déroulé dans la saison 6 de Game of Thrones.

Qui plus est, le Roi de la Nuit a été créé des milliers d'années avant la préquelle House of the Dragon. Il est donc impossible que Daemon Targaryen soit le Roi de la Nuit. Il faut cependant noter que les Marcheurs Blancs, les Targaryens et leur avenir à Westeros sont étroitement liés.

Est-ce que vous pensez que Daemon est le Roi de la Nuit ou s'agit d'une autre personne ? N'hésitez pas à laisser votre réponse dans les commentaires. En attendant, vous pouvez revoir les épisodes de la saison 2 de House of the Dragon sur Max pour une meilleure compréhension de l'histoire !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.