House of the dragon : Pourquoi Daemon a vu Daenerys ?

Pourquoi Daemon a vu Daenerys dans sa vision à la fin de House of the Dragon ? Si vous vous êtes posé cette question, voici la signification de cette présence qui vous plongera directement dans Game of Thrones !

La fin de la saison 2 de House of the Dragon a laissé les fans dans un état de surprise et de questionnement. L'une des scènes les plus intrigantes est celle où Daemon Targaryen (interprété par Matt Smith) a une vision de Daenerys Targaryen. Cette vision, qui survient après un long séjour de Daemon à Harrenhal, semble servir de pont entre House of the Dragon et Game of Thrones. Mais pourquoi Daemon a-t-il vu Daenerys et quelle est la signification de cette vision ? Plongeons dans les détails de cette scène et ce qu'elle implique pour l'avenir de la saga.

Les visions de Daemon : ce lien avec le Chant de la glace et du feu

Tout au long de la saison 2, nous avons vu Daemon hanté par des visions et des rêves prophétiques alors qu'il se morfond à Harrenhal. Dans le final de la saison, Daemon découvre la vérité sur la prophétie du Prince promis, également connue sous le nom de Chant de la glace et du feu. En touchant l'arbre de Weirwood, il est submergé par une série de visions rapides, parmi lesquelles plusieurs flashs de Westeros à l'époque de Game of Thrones.

Il voit notamment un jeune corbeau à trois yeux, des marcheurs blancs, et surtout, Daenerys Targaryen le matin suivant l'éclosion de ses trois dragons. Cette scène est cruciale car elle confirme la connexion prophétique entre les Targaryen et la menace imminente des marcheurs blancs. Daemon, bien qu'il ait été sceptique quant aux visions et prophéties, semble maintenant comprendre l'importance de ces rêves pour l'avenir de Westeros.

Est-ce que Daenerys est le vrai « Prince Promis » ?

Le fait que Daemon ait vu Daenerys dans sa vision soulève une question majeure : Daenerys est-elle le véritable Prince promis ? Dans Game of Thrones, cette prophétie était un point de discorde entre les fans. Certains croyaient que Jon Snow (également un Targaryen) était destiné à sauver Westeros. Cependant, la vision de Daemon suggère que c'est Daenerys qui était destinée à accomplir cette prophétie.

Daenerys n'a peut-être jamais régné sur le Trône de fer. Il faut cependant noter que c'est elle qui a ramené les dragons dans le monde. Elle donna ainsi aux vivants une chance de combattre l'armée du Roi de la nuit. Son immunité au feu, un pouvoir unique parmi les Targaryen, renforce encore cette idée. Cette vision pourrait donc être une manière de réaffirmer le rôle crucial de Daenerys dans la lutte contre les ténèbres.

Quel est le rôle de Daemon dans cette prophétie montrant Daenerys à la fin de House of the Dragon ?

La vision de Daemon ne se limite pas à Daenerys. Elle inclut également des éléments importants pour comprendre son propre rôle dans la réalisation de la prophétie. À travers cette vision, Daemon semble accepter la véracité de la prophétie. Il doit jouer son rôle, aider Rhaenyra à unir le royaume contre la menace des marcheurs blancs.

Nous avons pu voir à la fin de la première saison de House of the Dragon que Daemon avait rejeté la prophétie. Mais en voyant Daenerys, il ne la considère plus comme une simple justification du règne de Viserys. Cependant, son séjour à Harrenhal et sa confrontation avec Rhaenyra l'ont conduit à une prise de conscience.

Daemon réalise que pour que Westeros survive à l'hiver prophétisé, un Targaryen doit être sur le Trône de fer, capable d'unir le royaume. Cette nouvelle perspective pousse Daemon à promettre son allégeance à Rhaenyra, reconnaissant son rôle central dans la lutte à venir.

On peut donc en conclure que cette scène prophétique est bien plus qu'un simple spectacle. Elle sert de pont narratif entre House of the Dragon et Game of Thrones. Elle réaffirme le rôle crucial des Targaryen dans la prophétie du Prince promis. Daenerys, malgré son destin tragique, est mise en avant comme une figure clé de cette prophétie. Quant à Daemon, il accepte enfin la vérité de ces visions.

