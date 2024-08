Comment est prédit la mort d’Aemond dans House of the Dragon et ce qui lui arrive dans les livres

Non, le prince Régent et Protecteur du royaume ne siègera pas sur le trône de fer dans la prochaine saison de House of the Dragon. Découvrez comment va se dérouler la mort d'Aemond dans la suite de House of the Dragon si nous nous référons au livre « Fire and Blood » de George R.R. Martin !

Attendre deux ans avant la sortie de la suite de House of the Dragon paraît une éternité, surtout si la saison 2 vous a laissé sous votre faim. Du coup, nous avons décrypté pour vous les messages dans le final de House of the Dragon mais aussi dans les livres de George R.R. Martin sur ce que l'avenir réserve à Aemond Targaryen, l'un des personnages central de cette préquelle de Game of Thrones.

Attention : cet article contient des spoilers de la saison 3 de House of the Dragon. Du coup, si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler la suite de la série, ne poursuivez pas votre lecture.

Destin d'Aemond : ce que la saison 2 de House of the Dragon nous révèle sur sa mort

Aemond Targaryen, le deuxième fils du défunt roi Viserys et de la reine douairière Alicent, a toujours eu l'œil rivé sur le Trône de Fer. Depuis son enfance, il a montré une détermination féroce et une ambition sans bornes. Sa quête de pouvoir l'a amené à faire des choix impitoyables, se créant ainsi de nombreux ennemis, y compris au sein de sa propre famille.

Dans la deuxième saison de « House of the Dragon », Aemond a intensifié ses efforts pour s'assurer que son frère aîné, le roi Aegon II, ne se mette pas en travers de son chemin. Cependant, malgré ses manigances et ses intrigues, il n'est pas destiné à régner. Essayons de découvrir dans ce qui suit ce que le destin lui réserve.

Les prophéties de Helaena sur le sort d'Aemond et le trône de fer

Le final de la deuxième saison de House of the Dragon donne un indice sur le destin funeste d'Aemond. Alors qu'il a tout fait pour évincer Aegon lors de la bataille de Rook's Rest et qu'il a accédé au trône de Westeros sans pour autant se faire introniser, les prophéties d'Helaena, sa sœur, ne semblent pas être en faveur d'Aemond.

En effet, sa sœur lui révèle un avenir sombre : « Aegon sera à nouveau roi… Tu as été englouti dans l'Œil de Dieu et on ne te reverra plus jamais. » Cette prédiction mystérieuse laisse présager une fin dramatique pour Aemond. Toutefois, les détails sur sa mort seront relatés dans « Fire & Blood ».

« Fire & Blood » les détails sur la mort d'Aemond

La série House of the Dragon de HBO est basée sur le livre « Fire & Blood » de George R. R. Martin. Bien que l'adaptation cinématographique apporte des détails différents du livre, il faut noter qu'elle s'en inspire pour les bases. Ce livre relate surtout les événements qui se sont déroulés avant Game of Thrones sous la forme d'une chronique historique.

On peut donc tout savoir sur La Danse des Dragons, la guerre qui a causé le déclin de la maison Targaryen. Pour ce qui est de la mort d'Aemond, le livre nous révèle qu'il la trouvera sur le champ de bataille au cours d'un combat épique à dos de dragon. Il va se battre contre son oncle Daemon Targaryen, ce dernier chevauchant Caraxes, et lui au dos de Vhagar.

Mort d'Aemond : Quand la prophétie se réalise dans House of Dragon 3

L'affrontement d'Aemond et de Daemon se déroule au-dessus du lac de l'Œil de Dieu, comme l'a prédit sa sœur. Alors que Vhagar et Caraxes s'affrontent dans une fureur dévastatrice, leurs dragonniers vont également faire pareil. Aemond avec son dragon semble être redoutable, mais la rage et la détermination de son oncle va prendre le dessus.

Daemon va sauter de Caraxes pour affronter Aemond et lui transpercera l'œil encore valide. Les deux dragons et les deux combattants s'écraseront par la suite dans les eaux sombres de l'Œil de Dieu. La mort d'Aemond Targaryen dans la suite de House of the Dragon est un moment clé dans l'histoire tumultueuse de Westeros.

Son ambition démesurée et ses actions impitoyables l'ont conduit à une fin tragique, marquant un tournant décisif dans la lutte pour le Trône de Fer. Vous l'aurez compris, le monde de Westeros demeure brutal et imprévisible. Les plus puissants peuvent tomber en un instant…

