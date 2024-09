Comment utiliser Apple Intelligence depuis la France : découvrez notre astuce

Apple a récemment lancé de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, appelées Apple Intelligence, dans les versions bêta d’iOS 18.1 et d’iPadOS 18.1. Pour l’instant, ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour quelques pays. Il est toutefois possible de les activer sur des appareils situés dans d’autres régions. Voici l’astuce pour l’activer en France !

Pourquoi Apple Intelligence est-elle limitée à certaines régions ?

Apple a imposé des limitations à l’accès à ses fonctionnalités d’Apple Intelligence en raison de la prise en charge actuelle limitée à l’anglais américain. Bien que ces restrictions soient en place pour le moment, l’entreprise prévoit d’élargir la prise en charge à d’autres langues, telles que l’allemand, l’italien, et d’autres variantes de l’anglais, à partir de décembre. De plus, le français, le chinois, le japonais et l’espagnol seront également intégrés l’année prochaine.

Quels appareils sont compatibles ?

Apple Intelligence propose une gamme de fonctionnalités avancées, telles que la rédaction de textes et d’e-mails, l’automatisation d’actions dans différentes applications, la génération d’images et le résumé de documents. Cependant, pour profiter pleinement de ces capacités, un certain niveau de puissance de calcul est requis.

Actuellement, il faut au minimum disposer d’un iPhone 15 Pro ou d’un iPhone 15 Pro Max pour pouvoir utiliser Apple Intelligence. Concernant les iPads, seuls ceux qui disposent de processeurs M1 ou plus récents peuvent tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités.

Astuce : les étapes pour activer Apple Intelligence en France

Pour les plus impatients, il est possible d’utiliser Apple Intelligence en France. Voici comment procéder :

Installer la version bêta : Assurez-vous que votre appareil est compatible, puis téléchargez et installez la dernière version bêta pour iOS 18.1 ou iPadOS 18.1.

: Assurez-vous que votre appareil est compatible, puis téléchargez et installez la dernière version bêta pour iOS 18.1 ou iPadOS 18.1. Modifier les paramètres de langue : Accédez à l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Naviguez vers « Général », puis sélectionnez « Langue et Région ». Ici, ajoutez l’anglais (États-Unis) comme langue principale.

: Accédez à l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Naviguez vers « Général », puis sélectionnez « Langue et Région ». Ici, ajoutez l’anglais (États-Unis) comme langue principale. Configurer Apple Intelligence : Retournez au menu principal des paramètres et trouvez la section « Apple Intelligence & Siri ». Sélectionnez à nouveau la langue anglaise (États-Unis) pour finaliser la configuration.

Une fois ces étapes terminées, vous devez rejoindre la liste d’attente pour activer Apple Intelligence. Le processus est simple et rapide. Vous devez ouvrir l’application et cliquez sur « Rejoindre la liste d’attente ». Après quelques instants, vous recevrez une notification pour activer la fonctionnalité. Lorsque la confirmation s’affiche, appuyez sur « Activer Apple Intelligence« . Un message de bienvenue apparaît, vous avez réussi à activer les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle application d’Apple.

