Savez-vous que la saleté peut altérer le son de vos écouteurs sans fil ? Voici comment nettoyer vos AirPods pour maintenir leur qualité sonore.

Les écouteurs sans fil sont, ces dernières années, quasiment omniprésents dans notre quotidien. Constamment en contact avec le cérumen, les excrétions et les cellules cutanées, ils peuvent cependant rapidement se salir.

Il est donc primordial de nettoyer vos AirPods pour des raisons sanitaires, mais aussi pour conserver leur rendu sonore. Voici d’ailleurs la procédure idéale de nettoyage pour profiter de tous les intérêts de cet équipement sans risquer de les abîmer.

Privilégiez la douceur

Le processus diffère selon le type d’embouts. Certains ont des écouteurs amovibles en silicone ou en plastique comme les Galaxy Buds, les écouteurs Sony WF-1000XM4. Les autres sont, par contre, conçus en un seul corps solide comme les écouteurs d’Apple.

Les embouts détachables, comme ceux des AirPods Pro, sont remplaçables et plus faciles à laver en profondeur. Dans les deux cas, pour nettoyer vos earbuds sans craindre d’abîmer les parties électriques, utilisez un produit de nettoyage doux.

Une fois les embouts lavés, veillez à les essuyer avec un chiffon en microfibre. Apple indique qu’il est aussi possible d’utiliser une lingette à alcool isopropylique à 70 %. Une lingette à alcool éthylique à 75 % ou des lingettes désinfectantes feront aussi l’affaire.

Evitez cependant les lingettes humides sur les parties en maille des haut-parleurs de vos AirPods. Samsung se limite elle aux tissus doux et secs et aux cotons-tiges pour cet essuyage. Les outils pouvant pousser la saleté plus loin dans les recoins ne sont pas conseillés. Il en est aussi ainsi des outils métalliques qui peuvent endommager vos écouteurs.

Il est possible que votre étui de chargement soit en pire état que vos écouteurs. Il a de profondes crevasses pouvant accumuler la saleté de vos embouts lors de leur chargement. L’étui peut aussi ramasser les peluches de vos poches et de votre sac. Cette saleté peut altérer leur capacité de charge.

Pour nettoyer le boîtier de chargement de vos AirPods, utilisez un chiffon doux ou un coton-tige. Les souffleurs d’air à bulles feront aussi l’affaire. Un cure-dent vous permettrait également de déloger tout résidu emprisonné dans les coutures de votre appareil.

Maintenant que vos AirPods sont impeccables, veillez à les garder ainsi. Un nettoyage fréquent faciliterait le maintien de la propreté et de la qualité sonore de vos écouteurs sans fil.