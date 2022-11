Comment nettoyer son PC pour plus de performance

Voici les meilleures astuces pour nettoyer son PC en toute sécurité afin d’optimiser sa durée de vie et ses performances.

La poussière peut encrasser le boîtier de votre ordinateur et vos filtres à poussière. Dans ce cas, votre système pourrait surchauffer. Il est donc indispensable d’éliminer toutes ces traces de saleté.

Quelques recommandations avant tout nettoyage de PC

Faites attention aux dommages statiques lors du nettoyage de votre ordinateur. Portez un bracelet statique si vous en avez. Si vous n’en possédez pas, veillez à vous mettre fréquemment à la terre en touchant votre boîtier d’alimentation.

A à part cela, voici d’autres précautions à prendre :

Portez un masque pour éviter d’inhaler de la poussière ou toute autre saleté que vous retirerez de votre ordinateur.

pour éviter d’inhaler de la poussière ou toute autre saleté que vous retirerez de votre ordinateur. Mettez votre PC hors tension et débranchez-le.

et débranchez-le. Travaillez dans un endroit bien éclairé et aéré ou au moins, prenez la peine d’ouvrir les fenêtres et les portes.

Les outils requis pour nettoyer son PC

Pour nettoyer son PC, il vous faut disposer des outils suivants :

Un chiffon en microfibre

De l’air comprimé ou d’un mini aspirateur ou souffleur

Un bracelet antistatique

Tournevis à embouts spécifiques selon votre ordinateur

La procédure à suivre

Commencez par tout retirer du boîtier avant de le dépoussiérer. Retirez ensuite tous les composants de votre ordinateur et rangez-les sur une surface plane non conductrice. Si vous voulez nettoyer le ventilateur de votre processeur, il vous faudra retirer et réappliquer la pâte thermique.

Utilisez l’air comprimé et un chiffon en microfibre pour enlever toute la poussière dans tous les recoins. Insistez un peu plus sur les ventilateurs et les filtres à poussière. Chaque pale d’un ventilateur devra être soigneusement nettoyée.

Pour les taches huileuses, utilisez des cotons tiges imbibés d’alcool isopropylique ou équivalent. Ensuite, laisser l’élément nettoyé bien se sécher avant de le remettre dans son ensemble.

Il se peut aussi que certaines parties de votre ordinateur soient inaccessibles ou qu’y toucher risque d’annuler la garantie. Dans ce cas, utilisez plutôt une bombe d’air comprimé reliée à une longue paille. Insufflez l’intérieur de cet appareil sans l’ouvrir pour y déloger toute trace de saleté.

Une fois le nettoyage terminé, remettez à leur place d’origine tous les éléments bien séchés de votre ordinateur à leur place d’origine.

Combien de fois devriez-vous nettoyer votre PC ?

Pour assurer le fonctionnement optimal de votre ordinateur, un léger dépoussiérage s’impose tous les trois à six mois. Ce nettoyage sera plus fréquent si vous avez des animaux de compagnie. Un nettoyage profond s’impose tous les six mois à un an ou tout au plus tous les deux ans pour avoir les meilleures performances. Vous éviterez également ainsi les éventuels soucis de surchauffe.

