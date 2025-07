Comment Dexter: Resurrection réinvente le mythe du tueur sympa ?

On l’a cru six pieds sous terre après New Blood, mais non : Dexter Morgan a survécu à la balle de son fils. Après un petit coma de 10 semaines, notre tueur préféré est de retour dans Dexter : Resurrection.

Il est plus frais que jamais. Mais cette fois, il a un nouveau problème : son fils Harrison a décidé de suivre ses traces de papa en tant que tueur, mais sans le mode d’emploi. Résultat : Dexter doit non seulement échapper à la police, mais aussi nettoyer les gaffes de son rejeton.

Dexter à New York fait face à une police compétente

Dans la première saison de Dexter, la police de Miami était tellement incompétente qu’on se demandait si leur QI collectif dépassait celui d’une plante verte. Mais dans Resurrection, il y a un changement de décor et on a droit à la police de New York.

Elle est visiblement plus réfléchie et semble savoir comment attraper un tueur en série avant de prendre son service. L’inspecteur Wallace, nouveau fléau de Dexter, a tout du Frank Lundy 2.0. Il est intelligent, perspicace, et surtout, pas dupe. Contrairement à ses collègues de Miami qui ont mis 30 ans à comprendre que Dexter était un peu trop impliqué sur les scènes de crime était le problème, Wallace a l’air de savoir faire le lien tout seul.

La paternité ne lui facilite pas les choses à Dexter dans Resurrection

De plus, dans Resurrection, Dexter a un nouveau défi. Il doit protéger son fils Harrison, qui semble avoir hérité du penchant familial pour le meurtre. Mais celui-ci n’a pas le talent pour éviter les erreurs et donc les ennuis.

Alors que Dexter maîtrisait l’art du « tuer propre », Harrison, lui, laisse des traces comme un enfant laisse des jouets par terre. Par conséquent, Dexter doit gérer deux enquêtes en même temps. Il doit se cacher et rectifier son fils. Autant dire que ses nuits vont être chargées.

https://twitter.com/DexterDaily/status/1945476497747198286

Le retour d’Angel Batista et de Frank Lundy

Par la suite, dans Dexter : Resurrection, Angel Batista, l’ex-collègue bizarrement trop gentil du tueur en série, est de retour. Après des années, en discutant, il a demandé si Dexter était un ange. Mais non, et là, il a enfin des preuves. Sauf que Dexter lui échappe de nouveau. À ce stade, on se demande si Angel n’est pas maudit.

Sinon, les fans de la série originale se souviennent aussi de Frank Lundy. C’est le seul flic assez malin qui a flairé Dexter dans les saisons précédentes. Dans Resurrection, l’inspecteur Wallace reprend certes le flambeau. Et son style est plutôt excentrique. Mais ces deux personnages ont la même détermination à coincer notre tueur préféré. Cette fois, la différence c’est que Dexter doit être sur deux fronts en même temps. Et ça, c’est une toute autre paire de menottes.

Verdict : enfin les enjeux dans Dexter Resurrection tiennent la route ?

Au final, après des années de policiers incompétents et de fuites trop faciles, Dexter : Resurrection semble enfin relever le niveau de la série. Avec une police crédible, un fils ingérable et un Angel Batista en pleine crise existentielle, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés pour Dexter.

C’est une suite à voir si vous avez toujours rêvé de voir Dexter en mode « papa poule » mais avec des scies chirurgicales. Plus question de voir des flics qui ont l’air de sortir d’une parodie. Là, ils sont intelligents. Puis, vous verrez si Harrison finira par comprendre que « tuer des gens, c’est mal ».

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn