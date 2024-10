Dexter : le casting révèle un spoiler qui va choquer tous les fans !

Le préquel de Dexter fait beaucoup parler de lui, surtout depuis que le public a découvert des informations sur son casting. Ces nouvelles suggèrent des connexions fascinantes entre ce prologue et le second revival de la franchise, Dexter : Resurrection. Préparez-vous, car vous risquez de lire un spoiler (ou plusieurs !) sur Dexter : Original Sin !

Le retour surprenant d’un membre du casting de Dexter

L’un des éléments les plus captivants du casting est le retour de Michael C. Hall. Il reprend son rôle emblématique de voix intérieure. Située en 1991, Original Sin se concentre sur les débuts de Dexter, incarné par Patrick Gibson. Il commence sa carrière au sein de la police de Miami.

Les téléspectateurs connaissent Hall pour avoir été au cœur de la série originale. Le fait qu’il soit impliqué dans ce préquel soulève des questions sur son rôle dans la narration. Effectivement, cela pourrait indiquer que les événements racontés reflètent le point de vue de Dexter lui-même, possiblement lors d’un interrogatoire.

Cette hypothèse sur Dexter : Original Sin s’épaissit avec la prochaine série Resurrection. Prévue pour l’été 2025, elle suivra directement les événements de Dexter : New Blood. Cela laisse penser que Dexter pourrait être en coma après les événements tragiques de New Blood. Une telle supposition pourrait donner une profondeur supplémentaire aux récits entrelacés.

Quel spoiler le casting de Dexter : Original Sin dévoile-t-il ?

Un ajout au casting pourrait bien renforcer cette théorie. Dante Myles, récemment annoncé comme le « Iron Lake Doctor » dans le pilote, semble avoir un rôle essentiel, surtout que Iron Lake est le cadre du revival New Blood. Ce détail, bien que secondaire en apparence, pourrait être révélateur des événements qui se déroulent dans Dexter : Original Sin.

La présence de Myles suggère qu’il pourrait intervenir au moment critique où Dexter a besoin de secours après l’attaque de son fils Harrison. De plus, des publications de l’acteur sur les réseaux sociaux laissent entendre qu’il est enthousiaste à l’idée de participer à ce chapitre de la saga. Par contre, il les a déjà retirées depuis.

Les implications de ces choix de casting pour Dexter : Original Sin et les liens potentiels entre les différentes séries ouvrent la porte à un récit riche en rebondissements et en révélations. Les fans de Dexter peuvent s’attendre à un scénario qui les tiendra en haleine. En même temps, il pourrait explorer des thématiques profondes sur la nature humaine et le destin de ce tueur à gages. Nous le découvrirons bien assez-tôt sur les plateformes de streaming !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.