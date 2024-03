Guide d’achat : tout savoir sur le prix des casques sans fil

Accessoires devenus incontournables, les casques sans fil permettent d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou encore de passer des appels en toute liberté. Sur tous les modèles et les marques disponibles sur le marché, quel est le prix d'un appareil de choix ? Combien coûte un casque sans fil ? Nous allons vous aider à y voir plus clair en détaillant les différents facteurs à prendre en compte. Quelques produits phares selon des différentes gammes de prix seront aussi mis en avant.

Les critères qui impactent le prix d'un casque sans fil

Le prix d'un casque sans fil dépendra principalement de plusieurs éléments. Il y a d'abord la qualité de son. Les modèles d'entrée de gamme peuvent offrir une qualité sonore correcte. Mais il faudra monter en gamme pour bénéficier d'un rendu sonore plus précis et équilibré. Ces appareils possèdent des basses profondes et des aigus bien définis. Les casques haut de gamme se distinguent également par la qualité de leur conception acoustique. On peut aussi mentionner la présence de technologies audio exclusives.

Le prix d'un casque sans fil résultera ensuite du type de connexion qu'il utilise. Les casques Bluetooth sont moins coûteux que ceux fonctionnant en radiofréquence (RF). Ils ont une portée limitée à environ 10 mètres. Tandis que les modèles RF peuvent atteindre une portée beaucoup plus importante, jusqu'à 100 mètres. Les casques RF offrent, par ailleurs, une meilleure qualité sonore avec moins d'interférences. Ils nécessitent un émetteur spécifique pour fonctionner.

En outre, comme les casques sans fil fonctionnent sur batterie, leur autonomie reste un critère important lors de l'achat. Plus l'autonomie est élevée, plus le prix sera important. Il faut compter au minimum 10 heures d'autonomie pour un modèle d'entrée de gamme. Les meilleurs casques peuvent aller jusqu'à 30 heures.

Enfin, certains casques sans fil intègrent une technologie de réduction active du bruit. Celle-ci permet de filtrer les bruits extérieurs et de profiter d'une meilleure immersion sonore. Cette fonctionnalité avancée est plutôt réservée aux modèles haut de gamme et fait augmenter leur prix.

Quel budget prévoir pour l'achat de ce dispositif ?

Si vous avez un budget limité, il est tout à fait possible de trouver un casque sans fil à un prix abordable. Les modèles d'entrée de gamme sont à moins de 50 euros. Ils offrent une qualité sonore correcte. Il ne faudra pas être trop exigeant sur l'équilibre des basses et des aigus. La connexion sera assurée par Bluetooth et l'autonomie pourra atteindre jusqu'à 10 heures.

Dans la gamme de prix entre 50 et 150 euros, on trouve le bon compromis. On y trouve une large sélection de produits qui offrent un bon rapport qualité-prix. Les casques sans fil proposent alors une meilleure qualité sonore, avec des basses plus profondes et des aigus mieux définis. L‘autonomie avoisine souvent les 20 heures et certains modèles intègrent déjà la réduction active du bruit.

Les modèles haut de gamme commencent à partir de 150 euros. Ce sont des modèles pour les audiophiles ou ceux qui recherchent des fonctionnalités très avancées. Ceux qui veulent la réduction active du bruit, il faudra se tourner vers ces modèles haut de gamme. Ils offrent une qualité sonore irréprochable et une connexion parfois en radiofréquence pour une meilleure portée. Leur autonomie peut grimper jusqu'à plus de 30 heures. Les matériaux utilisés sont de meilleure qualité pour un confort optimal.

Exemples de casques sans fil selon différents budgets

Parmi les modèles d'entrée de gamme, on peut citer le JBL Tune 500BT. Celui-ci qui offre une bonne qualité sonore pour un prix très accessible. Son autonomie est estimée à environ 16 heures. C'est supérieur à la moyenne des casques de cette gamme de prix.

Le Sony WH-CH700N fait partie des casques sans fil avec un excellent rapport qualité-prix. Mais combien coûte ce casque sans fil ? Il se trouve dans la gamme de prix entre 50 et 150 euros. Ce modèle dispose d'une connexion Bluetooth, d'une autonomie de 35 heures. Il intègre même la réduction active du bruit pour un prix relativement abordable.

Dans la catégorie des casques sans fil premium, le Bose QuietComfort 35 II est un modèle incontournable. Il dispose d'une réduction active du bruit performante, d'une connexion Bluetooth et d'une autonomie de 20 heures. Il répondra aux attentes des audiophiles les plus exigeants.

Prenez le temps de comparer les différents produits disponibles sur le marché pour être certain de faire le bon choix. Et définissez précisément vos besoins avant de choisir.