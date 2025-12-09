Offrez-vous un hiver douillet avec TCL !

TCL propose trois innovations pour un hiver cocooning : TV Mini LED, projecteur nomade et enceinte immersive. Du confort visuel au son enveloppant, tout est pensé pour rester bien au chaud.

Quand les journées s’assombrissent et que le mercure chute, l’envie de rester chez soi se fait plus forte. TCL, acteur de taille du marché tech, propose une sélection de 3 équipements pensés pour recréer à la maison une véritable bulle de confort. Entre image premium, son immersif et projection nomade, la marque réinvente le cocooning hivernal.

Une image saisissante pour des soirées cinéma XXL

La télévision TCL 65C89K s’impose comme l’alliée idéale des longues soirées d’hiver. Avec sa technologie QD-Mini LED, elle offre un contraste saisissant et une luminosité remarquable, capable de restituer la moindre nuance même dans les scènes les plus sombres. Le rendu des couleurs, profond et naturel, donne à chaque film ou série une dimension immersive. Un design fin et élégant complète cette expérience haut de gamme, parfaitement adapté à un salon moderne. Pour ceux qui aiment s’emmitoufler sous un plaid devant un bon film, c’est un must.

Un projecteur tout-terrain pour une ambiance sur-mesure

Compact et nomade, le vidéoprojecteur TCL PlayCube casse les codes. En forme de cube, doté d’une batterie intégrée et de Google TV, il transforme n’importe quelle pièce en cinéma d’appoint. Chambre, salon ou encore murs d’un chalet en montagne, ce joli vidéoprojecteur s’adapte à tous les lieux et à toutes les envies. Léger, pratique, il se glisse dans un sac pour suivre les amateurs de séries ou de jeux partout. L’image est nette, les réglages intuitifs et l’expérience, étonnamment immersive pour un appareil de ce format. Une belle manière de créer une atmosphère feutrée, sans s’encombrer.

Le son au cœur du confort avec l’enceinte Z100

Dernière touche de ce trio d’hiver, l’enceinte sans fil Z100 complète l’expérience avec une restitution sonore enveloppante. Compatible exclusivement avec les téléviseurs TCL de la série C 2025, elle utilise la technologie Dolby Atmos 100 % sans fil. Résultat : un son clair, diffusé dans toutes les directions, sans câbles apparents ni installation complexe. Son design discret mais élégant permet une intégration facile dans tous les intérieurs. Idéal pour s’immerger dans une série dramatique ou vibrer avec un concert live, bien au chaud, un mug de chocolat chaud à la main.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn