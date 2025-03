Panasonic VMZ82 : la nouvelle gamme de vidéoprojecteurs 8 000 lm

Panasonic Connect Europe enrichit son catalogue avec la nouvelle série de vidéoprojecteurs LCD PT-VMZ82. Elle est conçue pour allier performance, compacité et efficacité énergétique. Présentée lors de l’ISE 2025, cette gamme comprend les modèles VMZ82 (8 000 lm), VMZ72 (7 200 lm) et VMZ62 (6 500 lm). Destinés aux entreprises, établissements d’enseignement et espaces de divertissement, ces vidéoprojecteurs offrent une qualité d’image optimale.

Une conception durable et écoénergétique

Panasonic mise sur l’éco-conception avec des projecteurs qui intégrent jusqu’à 59 % de résines recyclées et un emballage composé de matériaux entièrement recyclables. Grâce à leur source lumineuse laser, ces vidéoprojecteurs garantissent jusqu’à 20 000 heures d’utilisation sans maintenance. Cela réduit ainsi les coûts d’exploitation. De plus, leur fonction Auto Power On optimise la consommation d’énergie. Elle ajuste automatiquement l’usage en veille pour assurer une gestion plus responsable de l’électricité. « Avec la série VMZ82, nous avons conçu des vidéoprojecteurs qui allient puissance, efficacité énergétique et respect de l’environnement, » souligne Hartmut Kulessa, Responsable Marketing Europe de la division Visual System Solutions chez Panasonic Connect Europe.

Installation simplifiée et performances optimales

Avec un format ultra-compact, identique à la série précédente VMZ71, la gamme VMZ82 offre une installation plus flexible. Son zoom optique 1,6x et son rapport de projection de 1,09-1,77:1 permettent une projection de 100 pouces depuis une distance de 2,35 m à 3,80 m. Grâce à la fonction Digital Zoom Extender et à la technologie Angle Monitor, un seul technicien suffit pour ajuster précisément l’orientation et l’inclinaison du projecteur. Cela simplifie ainsi son installation, même dans des espaces difficiles d’accès.

La technologie Daylight View Basic, quant à elle, ajuste automatiquement l’image en fonction de la luminosité ambiante. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une visibilité optimale dans les salles de réunion, les amphithéâtres ou les espaces de divertissement bien éclairés. La série VMZ82 sera disponible à partir du deuxième trimestre 2025. Elle constitue une solution idéale pour les professionnels en quête d’un vidéoprojecteur compact, performant et durable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

