CHERRY dévoile ses nouveaux périphériques gaming au CES 2025

Lors du CES 2025, CHERRY a dévoilé une gamme d’innovations pour les gamers et les professionnels. Des claviers ultra-rapides aux nouveaux périphériques bureautiques, la marque mise sur des produits de haute qualité pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Voici un aperçu des nouveautés les plus marquantes.

Des claviers gaming ultra-performants pour les pros et les amateurs

CHERRY XTRFY a révolutionné l’univers des claviers gaming avec le MX 8.3 TKL Wireless. Ce modèle sans fil offre une réactivité exceptionnelle, avec un taux d’interrogation de 4000 Hz en mode sans fil et 8000 Hz en mode filaire. Le clavier combine des switches CHERRY MX2A, des keycaps PBT et un design ergonomique pour une frappe précise et agréable. Le modèle sera disponible au prix de 299 €.

Pour ceux qui préfèrent un clavier low-profile, le MX 10.1 Wireless répond à toutes les attentes. Ce modèle en aluminium, doté de switches CHERRY MX LOW PROFILE 2.0, assure une frappe fluide et rapide. Il dispose de trois modes de connexion flexibles et d’une connectivité sans fil 4K. Le prix de ce clavier est fixé à 279 €.

Casque H3 Wireless et nouveaux tapis de souris pour des performances accrues

CHERRY XTRFY a également lancé son premier casque sans fil, le H3 Wireless, pensé pour les joueurs professionnels et amateurs. Ce casque intègre des haut-parleurs de 53 mm pour une immersion totale et un son précis. Il est équipé de plusieurs modes audio (jeu, film, musique) et peut se connecter en Bluetooth ou via une faible latence pour des performances optimales. Le H3 Wireless est doté d’une batterie avec pas moins de 100 heures d’autonomie. Il sera disponible à partir de 129 €.

CHERRY XTRFY a également enrichi sa gamme avec deux nouveaux tapis de souris, le GP6 et le GP7. Le GP6 est conçu avec une surface ultra-dense pour améliorer la précision et la glisse, idéal pour les mouvements rapides. Le GP7, quant à lui, intègre du graphène, un matériau extrêmement résistant et thermiquement conducteur. Cette innovation procure une surface ultra-lisse et améliore les performances. Les tapis seront disponibles à partir de 29 € pour le GP6 et 39 € pour le GP7.

Le KW 300W MX : Le clavier bureautique ultime

Pour les professionnels à la recherche de solutions avancées, CHERRY a dévoilé le KW 300W MX, son premier clavier mécanique hot-swap pour le bureau. Ce modèle permet de personnaliser la sensation de frappe grâce à des touches interchangeables à chaud. Il est équipé de touches CHERRY MX2A, d’un rétroéclairage ajustable et d’une connectivité bi-mode via USB et Bluetooth. Ce clavier bureautique sera disponible pour 109,99 €.

En 2025, CHERRY continue d’innover et propose des périphériques de gaming et bureautiques adaptés aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Ces produits seront disponibles dans les mois à venir, et les gamers comme les professionnels peuvent s’attendre à des performances exceptionnelles.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

