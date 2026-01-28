Upgrader son PC sera bientôt impossible ? Ces éléments s’ajoutent à la pénurie de rams !

Gamers, créateurs de contenu, passionnés de tech, attention ! Alors qu’on pensait la crise des composants derrière nous, une nouvelle pénurie, plus insidieuse, frappe à la porte. Et cette fois, ce ne sont pas seulement les cartes graphiques ou les RAM qui sont concernées.

C’est un élément central bien plus discret. Pourtant, il est vital pour toute configuration moderne. Cette pièce maîtresse, dont personne ne parlait, devient soudain introuvable. Cela fait bien sûr grimper les prix et plonge le marché dans l’incertitude. Faut-il craindre un blocage total des upgrades pour les mois à venir ? Enquête sur cette tempête silencieuse qui menace nos ordinateurs.

La pénurie de mémoire va-t-elle faire exploser le prix de nos PC ?

La frénésie de l’IA chez les géants de la tech est en train de créer une onde de choc dans toute l’industrie du PC. La pénurie de mémoire, amplifiée par une demande sans précédent, promet d’être l’histoire principale de 2026 et au-delà. Les premières victimes ont été les barrettes RAM en vente libre, dont les prix ont flambé de 300 à 400% fin 2025. Les SSD ont aussi vu leurs prix grimper, bien que plus modestement. Maintenant, la question brûlante est de savoir comment cette flambée va se répercuter sur nos ordinateurs et nos téléphones.

Les cartes graphiques haut de gamme sont-elles les prochaines sur la liste ?

Les signaux d’alerte commencent à clignoter. Cette semaine, Asus a brièvement annoncé l’arrêt de sa GeForce RTX 5070 Ti, avant de se rétracter. Pourquoi un tel mouvement serait logique ? Cette carte utilise 16 Go de mémoire GDDR7, exactement la même quantité que la RTX 5080, bien plus chère. Pour un fabricant, il est tentant de prioriser les puces et la RAM rares vers les modèles au prix de vente conseillé le plus élevé pour maximiser ses profits.

Sur le terrain, les prix reflètent cette tension : les RTX 5070 Ti se vendent autour de 1050 à 1100 $ (environ 900-950 €), et les RTX 5080 démarrent à 1500-1600 $ (environ 1290-1375 €), soit bien au-dessus de leurs MSRP. Le message est clair : c’est un très mauvais moment pour vouloir une carte performante en 4K native.

Peut-on encore trouver une carte graphique à un prix raisonnable ?

Il y a tout de même une lueur d’espoir pour les joueurs en résolution 1080p ou 1440p. Le segment milieu de gamme résiste mieux :

NVIDIA GeForce RTX 5070 : MSRP 549 $ (~472 €), prix actuel ~560-570 $ (~481-490 €).

: MSRP 549 $ (~472 €), prix actuel ~560-570 $ (~481-490 €). AMD Radeon RX 9070 : MSRP 549 $ (~472 €), prix actuel ~580 $ (~499 €).

: MSRP 549 $ (~472 €), prix actuel ~580 $ (~499 €). AMD Radeon RX 9060 XT (16 Go) : MSRP 349 $ (~300 €), prix actuel ~400 $ (~344 €).

: MSRP 349 $ (~300 €), prix actuel ~400 $ (~344 €). NVIDIA GeForce RTX 5060 : MSRP 300 $ (~258 €), disponible à ce prix.

: MSRP 300 $ (~258 €), disponible à ce prix. AMD Radeon RX 9070 XT : MSRP 599 $ (~515 €), prix actuel ~730-750 $ (~628-645 €).

Nous avons quitté l’ère des promotions sous le prix conseillé, mais nous ne sommes pas (encore ?) retombés dans la folie des scalpers. Une information précieuse si vous envisagez une upgrade pour contourner l’achat de RAM nouvelle.

Les SSD vont-ils devenir un luxe ?

Le front du stockage est tout aussi tendu. Les prix des SSD grimpent depuis des mois. Les disques de 500 Go, 1 To et 2 To coûtent désormais environ deux fois plus cher qu’en août 2025. Les disques de grande capacité sont particulièrement touchés.

On trouve encore un SSD M.2 1 To de marque connue entre 120 et 150 $ (103-129 €). Pour le 2 To, un modèle comme le SiliconPower UD90 se maintient autour de 230 $ (~198 €), mais les géants comme Samsung et WD/SanDisk sont soit en rupture de stock, soit à des prix stratosphériques :

Un WD SN7100 2 To est à 370 $ (~318 €) chez Best Buy, présenté comme une « bonne affaire ».

est à chez Best Buy, présenté comme une « bonne affaire ». Un Samsung 990 Evo Plus 2 To est à 440 $ (~378 €).

La situation est similaire pour les 4 To : des options « raisonnables » existent (SiliconPower à 360 $/~310 €, Crucial P310 à 345 $/~297 €), mais les références habituelles sont hors de prix ou introuvables.

Même les bons vieux disques durs sont-ils concernés ?

Même les disques durs mécaniques (HDD) voient leurs prix grimper doucement, signe que la pression se diffuse. Un WD Red 6 To est passé de 140 $ (~120 €) en août 2025 à 160 $ (~138 €) aujourd’hui. Un Seagate IronWolf 12 To est monté de 240 $ (~206 €) à 270 $ (~232 €).

Ces hausses devraient rester contenues comparé à la RAM, car la demande et la teneur en mémoire sont différentes. Mais elles montrent comment les pénuries modifient les habitudes d’achat et tirent l’ensemble du marché vers le haut.

En résumé, 2026 s’annonce comme une année où construire ou acheter un PC performant risque de peser lourd sur le portefeuille. La stratégie ? S’armer de patience, viser le milieu de gamme, et peut-être reporter son rêve de machine ultra-puissante à des jours meilleurs. L’ère de l’abondance mémoire semble, pour le moment, derrière nous.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn