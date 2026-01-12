TCL primé au CES 2026 pour ses innovations majeures

TCL rafle des prix au CES 2026 grâce à ses innovations. Des téléviseurs Mini LED, smartphones et objets connectés, tout y est.

Au CES 2026, TCL s’est imposé comme l’un des grands vainqueurs de l’édition. La marque a raflé plusieurs prix prestigieux dans des catégories clés. Entre innovation technologique et expérience utilisateur améliorée, la marque chinoise démontre une vision claire de l’avenir connecté. Du téléviseur Mini LED à la tablette boostée à l’IA, en passant par une montre intelligente dédiée à la sécurité des enfants, TCL couvre un large spectre d’usages. Et les jurys comme les médias spécialisés ne s’y sont pas trompés.

Des distinctions qui consacrent une stratégie d’innovation cohérente

Lors de la cérémonie des Global Top Brands Awards 2025–2026, organisée dans le cadre du CES, TCL a été largement salué pour ses avancées technologiques. Le prestigieux Gold Award de l’innovation en affichage a été attribué à son téléviseur X11L SQD-Mini LED, reconnu pour sa qualité d’image exceptionnelle. Premier téléviseur au monde à intégrer la technologie SQD-Mini LED, il offre une large gamme de couleurs, une précision inégalée et un design épuré. Il a également été certifié par TÜV Rheinland, ce qui témoigne de la rigueur technique de l’entreprise.

Le smartphone NXTPAPER 70 Pro mise sur le confort visuel

TCL ne se limite pas à l’univers de la TV. Son incursion sur le marché mobile prend de l’ampleur avec le NXTPAPER 70 Pro, salué pour sa technologie Eye-Care. Équipé de la toute dernière génération NXTPAPER 4.0, le smartphone combine réduction de la lumière bleue et lumière polarisée pour un confort d’utilisation optimal. Ce positionnement centré sur le bien-être visuel est renforcé par une certification SGS qui valide la performance en basse luminosité.

Autre produit primé : la tablette TCL Note A1 NXTPAPER, conçue pour une expérience d’écriture quasi identique à celle sur papier. Elle embarque plusieurs fonctions dopées à l’IA comme la reconnaissance manuscrite ou la traduction automatique. Cela la positionne comme un outil de productivité intelligent et intuitif.

Une maison plus intelligente et des enfants mieux protégés

Dans le secteur de la maison connectée, TCL a aussi marqué les esprits. Sa gamme de climatiseurs AHU a été récompensée pour sa technologie de tension auto-adaptative. Cela simplifie les défis liés à l’installation et à la maintenance. Un pas de plus vers une domotique accessible et performante.

Enfin, la montre connectée pour enfants MOVETIME MT48 s’est vue décerner le CES Picks Award 2026. Dotée d’un GPS bi-bande, de la connectivité 4G et d’une IA de sécurité dédiée, elle combine protection des plus jeunes et sérénité pour les parents. Puisque l’innovation était plus que jamais scrutée, TCL s’est imposé comme un acteur incontournable du smart living global.

