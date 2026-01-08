NXTPAPER 70 Pro de TCL : le papier dans un écran intelligent

TCL dévoile au CES 2026 le NXTPAPER 70 Pro, un smartphone Android conçu pour le confort visuel. Grâce à la touche NXTPAPER, l’utilisateur change de mode d’affichage en un geste.

Annoncé en grande pompe à Las Vegas, le TCL NXTPAPER 70 Pro ambitionne de réconcilier écran et bien-être visuel. Entre technologie d’affichage avancée et fonctionnalités IA intégrées, l’appareil vise un public exigeant. Ce modèle capitalise sur la touche NXTPAPER pour adapter l’écran à chaque moment. De la lecture prolongée à la création artistique, TCL cible une expérience numérique plus douce pour les yeux.

Une interface papier au creux de la main

TCL poursuit son avancée dans la technologie d’affichage avec la quatrième génération NXTPAPER. Le 70 Pro est équipé d’une touche physique qui permet de passer instantanément entre trois modes d’affichage : Couleur Papier, Encre Papier et Max Ink. Ce dernier offre un rendu monochrome proche du papier. Il transforme l’écran en liseuse ultra-endurante, capable de tenir jusqu’à 7 jours en lecture et 26 jours en veille. L’expérience de lecture est enrichie par des outils comme AI Outline ou AI Audiobook. Ces outils rendent les contenus plus accessibles et immersifs.

Grâce au stylet T-Pen, l’appareil devient aussi un carnet de notes intelligent. Les utilisateurs peuvent écrire, dessiner, ou générer automatiquement des pages inspirées des carnets de type bullet journal. C’est une solution mobile pensée pour alterner sans friction entre productivité, détente et créativité.

Vision préservée du matin au soir

Alors que le temps d’écran augmente, TCL mise sur la protection oculaire. Certifié TÜV et SGS, le NXTPAPER 70 Pro embarque 7 technologies pour réduire fatigue et sécheresse visuelle : suppression de la lumière bleue, absence de scintillement, affichage antireflet… L’écran, conçu avec une lithographie nano-matrice, reste lisible même en plein soleil, sans devoir l’incliner sans cesse.

La nuit venue, le smartphone ajuste sa luminosité jusqu’à 1 nit pour respecter les cycles circadiens. Le confort est assuré grâce au dimming DC, qui élimine les effets de scintillement, ainsi qu’à la technologie CPL. Celle-ci reproduit la lumière naturelle avec une fidélité des couleurs professionnelle.

Entre photographie artistique et IA au service du quotidien

Côté image, TCL ne fait pas dans la demi-mesure. Capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, selfies nets en 32 MP, et technologie MuseFilm subliment chaque cliché avec une touche cinématographique. De nuit, le mode Super Vision éclaire les scènes sans trahir l’atmosphère. L’intelligence artificielle occupe une place centrale : traduction en temps réel, transcription vocale, interprétation multilingue ou encore génération de contenu via Google Gemini.

L’ensemble fonctionne sur un processeur MediaTek Dimensity 7300 et 24 Go de RAM dynamique, épaulé par une batterie de 5200 mAh. Le NXTPAPER 70 Pro sera disponible dès février à partir de 339 €, avec stockage jusqu’à 512 Go et résistance IP68. TCL confirme ainsi sa vision d’un smartphone intelligent, protecteur et créatif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

