J’ai testé la BOOX Tab X : une liseuse géante peut-elle remplacer un PC au bureau ?

Pensée pour les pros, la BOOX Tab X promet un confort XXL sans écran LCD. Verdict en situation réelle.

La liseuse BOOX Tab X intrigue par son format atypique et ses ambitions professionnelles. Avec son écran e‑ink de 13,3 pouces, elle s’adresse à celles et ceux qui cherchent une alternative sérieuse au PC ou à la tablette pour lire, annoter, écrire ou organiser leurs tâches au quotidien.

Contrairement à une tablette LCD classique, elle mise sur un affichage sans fatigue visuelle, une consommation réduite et une expérience d’écriture plus naturelle. Mais ces promesses suffisent-elles à justifier son positionnement haut de gamme ? Cette liseuse peut-elle vraiment s’imposer dans un environnement de travail exigeant, où fluidité, puissance et polyvalence sont importants ?

Le test complet de la BOOX Tab X permet de répondre concrètement à ces questions. Entre confort, productivité et compromis techniques, voici ce que ce grand format à encre électronique a réellement dans le ventre.

Fiche technique

Caractéristiques Détails Écran 13,3″ e‑ink Kaleido 3 couleur (4 096 couleurs), verre ONYX Glass, résolution 300 ppp (N&B), 150 ppp (couleur), rétroéclairage dual-tone (CTM) Dimensions 287,5 × 243 × 5,3 mm — format proche A4 (11,3″ × 9,6″ × 0,21″) Poids Environ 625 g Processeur Octa‑core ~2,8 GHz avec technologie BOOX Super Refresh (BSR) Mémoire vive (RAM) 6 Go Stockage interne 128 Go (UFS) Connectivité Wi‑Fi (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, USB‑C avec OTG (pouvant servir de sortie audio) Capteurs & extras G‑sensor (rotation automatique) Lecture / Audio Haut‑parleurs stéréo intégrés, microphone, formats multiples (PDF, EPUB, MP3, WAV…) Stylet InkSpire (4096 niveaux de pression, sensibilité à l’inclinaison, chargement sans fil, retour haptique) OS & applications Android 13, accès au Google Play Store, NeoReader (annotation, reconnaissance de texte), Smart Scribe, multitâche écran partagé Formats compatibles Documents, images, audio selon un large éventail de formats (PDF, EPUB, MP3, etc.) Batterie Li‑ion 5 500 mAh Accessoires fournis BOOX Tab X C, stylet InkSpire, pointes de rechange, câble USB‑C, guide rapide, carte de garantie Accessoires optionnels Housse/clavier magnétique (orange), clavier externe QWERTY configurable

Prise en main & design

Dès la sortie de la boîte, la BOOX Tab X impressionne par son format et sa légèreté. Avec ses 13,3 pouces et ses 560 grammes environ, elle reprend quasiment les dimensions d’une feuille A4. Pourtant, son épaisseur de seulement 6,8 mm en fait un objet étonnamment fin et agréable à tenir. Son dos texturé assure une bonne prise en main, même sans étui. Aucun bouton physique ne vient troubler son design minimaliste.

La finition est irréprochable, avec un cadre noir mat et des bordures fines mais suffisantes pour éviter les contacts accidentels avec l’écran. Le port USB-C est bien placé sur la tranche inférieure, permettant une charge pratique en utilisation verticale ou horizontale. Le stylet BOOX Pen 2 Pro inclus vient se fixer magnétiquement sur le côté. Il est réactif et ne nécessite aucune configuration particulière.

Pensée pour la productivité, la Tab X peut aussi accueillir un clavier Bluetooth ou une housse-clavier BOOX dédiée. Cet accessoire transforme instantanément la liseuse en mini-station de travail. L’ensemble reste sobre, robuste et cohérent. En main comme sur un bureau, l’appareil impose une sensation de sérieux. Ce design simple mais fonctionnel donne immédiatement confiance dans sa durabilité et sa capacité à répondre à un usage quotidien exigeant.

Expérience utilisateur

La BOOX Tab X repose sur une interface Android 11, personnalisée par BOOX pour un usage à l’encre électronique. Le système est fluide et réactif, avec des animations sobres adaptées au rafraîchissement d’un écran e‑ink. On navigue facilement entre les menus, les applications et les paramètres, sans surcharge inutile. La dalle tactile, précise, répond bien aux gestes, même avec des fichiers lourds comme des PDF annotés.

Le cœur de l’expérience repose sur le lecteur NeoReader, intégré par BOOX. Il permet de lire, surligner, annoter et convertir des documents en texte grâce à la reconnaissance OCR. De plus, le multitâche avec écran partagé facilite le travail sur deux documents simultanément. Cette souplesse est rare sur une liseuse. Les options de personnalisation sont nombreuses : contraste, température de couleur, sensibilité au stylet, gestuelle de navigation.

L’accessibilité à Google Play est un atout majeur. Elle permet d’installer toute application de productivité, comme Evernote, Dropbox ou OneNote. Toutefois, les apps non optimisées pour e‑ink peuvent générer des latences. BOOX propose alors différents modes de rafraîchissement via sa technologie Super Refresh. Cela permet d’ajuster le rendu en fonction des usages, avec un bon compromis entre fluidité et lisibilité.

Performances par usage

La BOOX Tab X surprend par sa réactivité pour une liseuse e‑ink. Grâce à son processeur octa-core, ses 6 Go de RAM et la technologie BOOX Super Refresh, elle gère le multitâche sans ralentissement notable. Même avec deux applications ouvertes en écran partagé, la navigation reste fluide. Ce niveau de performance permet de consulter un planning d’un côté, annoter un rapport de l’autre, ou encore passer d’un PDF à une note manuscrite sans latence gênante.

En lecture, la dalle e‑ink Mobius Carta de 13,3 pouces accorde un confort inégalé. Le format proche A4 permet de lire un document sans zoomer. En noir et blanc, la résolution de 220 ppi est plus que suffisante, même pour les textes fins. En couleur (via la technologie Kaleido Plus), la résolution chute à 150 ppi, mais reste lisible pour les graphiques, tableaux ou schémas. L’éclairage frontal, ajustable en température, s’adapte à toutes les situations de lumière, du bureau à la lecture de nuit.

Pour la prise de notes, le stylet BOOX Pen 2 Pro fait une réelle différence. Avec 4096 niveaux de pression, il permet une écriture fluide, naturelle, sans latence. Les outils intégrés (Smart Scribe, reconnaissance de forme, pinceaux variés) enrichissent l’expérience créative. Enfin, en usage audio, la Tab X intègre des haut-parleurs corrects pour l’écoute de podcasts ou la dictée vocale, mais l’absence de prise jack oblige à utiliser un adaptateur USB-C ou un appareil Bluetooth. Malgré cela, la Tab X s’impose comme un outil hybride puissant, à mi-chemin entre la tablette et la liseuse, sans sacrifier ni le confort de lecture ni l’efficacité professionnelle.

Comparaison & positionnement

La BOOX Tab X se positionne clairement sur un segment premium, en concurrence avec des modèles comme la reMarkable 2 ou la Kindle Scribe. Contrairement à ces deux liseuses, elle ne se limite pas à la prise de notes ou à la lecture. Grâce à Android et au Google Play Store, elle devient un véritable poste de travail mobile, capable d’exécuter une large variété d’applications professionnelles. En cela, elle surpasse ses concurrentes en matière de polyvalence et d’ouverture logicielle.

Toutefois, cette polyvalence a un coût, non seulement financier mais aussi en termes d’expérience. Si la BOOX Tab X est bien plus performante, elle demande aussi plus de configuration pour tirer pleinement parti de ses fonctionnalités.

Elle conviendra donc surtout aux utilisateurs avancés : enseignants, professionnels nomades, chercheurs ou créatifs numériques. Pour un usage purement lecture ou prise de notes, une liseuse plus simple et moins chère peut suffire. Mais pour ceux qui veulent combiner annotation de PDF, gestion de documents, synchronisation cloud et productivité visuelle sans écran LCD, la Tab X se positionne comme une solution rare et cohérente.

Avis utilisateurs

Certains utilisateurs considèrent la BOOX Tab X comme une évolution majeure dans l’univers des liseuses grand format. Beaucoup saluent en priorité le confort de lecture offert par l’écran e‑ink de 13,3 pouces, particulièrement apprécié pour la consultation de documents A4, les relectures intensives ou l’annotation de fichiers complexes. L’ergonomie générale de l’appareil, combinée au stylet précis et à l’éclairage adaptatif, est également souvent mise en avant pour sa discrétion et son efficacité.

De nombreux avis soulignent la richesse des fonctionnalités proposées : multitâche fluide, compatibilité avec le Google Play Store, prise en charge des principaux formats professionnels, et outils d’annotation avancés. L’intégration du mode écran partagé, la reconnaissance de texte et les possibilités de personnalisation de l’interface sont perçues comme de réels atouts pour une productivité sans fatigue visuelle.

En revanche, certains utilisateurs notent une courbe d’apprentissage liée à l’interface Android et aux multiples réglages disponibles. Le format A4, bien que confortable pour le travail, est jugé encombrant pour un usage nomade strict. Globalement, la Tab X est perçue comme un outil haut de gamme, fiable et puissant, pensé pour les utilisateurs exigeants en quête d’un poste de travail mobile sans distraction.

BOOX Tab X Une liseuse très pratique Voir l’offre Verdict La BOOX Tab X n’est pas une liseuse grand public, ni une tablette classique. C’est un outil hybride conçu pour un usage professionnel exigeant. Elle réussit à combiner confort de lecture, puissance Android, prise de notes manuscrites et productivité connectée, dans un format A4 étonnamment maniable. Son écran e‑ink géant change la donne pour les lecteurs intensifs, les enseignants ou les professionnels du texte. Cependant, elle demande un peu d’apprentissage pour être pleinement exploitée, et son interface peut désarçonner les utilisateurs non familiers d’Android. Malgré cela, elle propose une expérience unique sur le marché. Pour ceux qui cherchent un environnement sans distractions, compatible Google, avec un affichage naturel et une excellente autonomie, la Tab X est une option sérieuse, cohérente et durable. Elle pose ainsi les bases d’un nouveau standard dans la productivité numérique sans fatigue visuelle. On aime Grande surface de travail confortable

Affichage couleur net On aime moins Surface d’écriture trop lisse pour certains usages

Reflets gênants dans certains environnements lumineux

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn