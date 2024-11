Klipsch kO-R1 : l’enceinte d’exception pour un son américain authentique

in

La marque américaine Klipsch s’associe avec le créateur Devon Turnbull, alias Ojas, pour dévoiler une enceinte à pavillon de haute performance : la kO-R1. Ce modèle exceptionnel, fabriqué main dans l’Arkansas, combine design minimaliste et précision acoustique. Il témoigne ainsi de plus de 75 ans d’innovation dans la technologie audio.

Une enceinte à pavillon d’exception au design épuré

La kO-R1 marque une nouvelle étape dans l’histoire de Klipsch, une marque de légende fondée en 1946 par Paul W. Klipsch. Ce modèle, développé en collaboration avec l’artiste Devon Turnbull, revisite l’essence des enceintes à pavillon, déjà emblématique chez Klipsch. Le coffret en contreplaqué de bouleau de la Baltique est assemblé à la main. Il accueille des composants de haute qualité, dont un pavillon biradial en aluminium moulé et un atténuateur de gain à cinq niveaux. Ces choix permettent aux audiophiles de profiter d’une restitution sonore ajustable, capable de recréer une expérience musicale proche du concert.

Turnbull, fondateur de la marque Ojas, s’est exprimé sur cette collaboration unique : « Klipsch incarne une cohésion conceptuelle qui résonne avec ma propre vision. Nos marques s’engagent à offrir un son de qualité supérieure, associé à un design intemporel. Pour moi, Paul W. Klipsch est une figure incontournable de l’histoire des enceintes à pavillon, et je suis fier de participer à cet héritage. » Les deux entités partagent ainsi un même idéal du son qui allie technicité et esthétique minimaliste.

Un hommage à l’héritage de Paul W. Klipsch

L’enceinte kO-R1 rend hommage à l’héritage sonore et technologique de Paul W. Klipsch. Dès les premières enceintes, Klipsch a perfectionné ses haut-parleurs pour obtenir un rendu sonore puissant et précis. Je trouve que c’est un objectif qui se reflète dans cette nouvelle édition. Les pavillons acoustiques à cellules multiples, caractéristiques des premiers modèles Klipsch, sont aujourd’hui en métal coulé, un procédé qui conserve l’authenticité du son et l’essence des créations du fondateur.

Roy Delgado, qui a travaillé aux côtés de Turnbull pour concevoir la kO-R1, souligne : « Ce partenariat fusionne près d’un siècle d’expérimentation et d’ingénierie audio en une enceinte exceptionnelle fabriquée à la main dans nos ateliers de Hope avec le même soin et le même savoir-faire que les autres produits Heritage. Suite à une année de travail acharné avec Devon, je pense que nous avons pleinement atteint notre objectif de créer un chef-d’œuvre digne d’une pièce de musée qui redéfinit les attentes des audiophiles. Et je pense que Mr Paul W. Klipsch approuverait cette nouvelle enceinte ».

Disponibilités et finitions en édition limitée

Chaque enceinte kO-R1 est livrée avec le pied d’enceinte Klipsch K-12. Cela garantit une hauteur optimale et une esthétique soignée. Deux finitions sont proposées pour ce modèle : Chêne Spiral Red Oak et Gris étain Pewter Grey, deux teintes qui soulignent la sobriété et l’élégance de l’enceinte. Cette enceinte est distribuée chez des revendeurs agréés. Elle est affichée à 4 999€ l’unité, une édition limitée qui s’adresse aux amateurs de design et de performances acoustiques exceptionnelles.

Ce modèle unique, fruit d’une collaboration inédite, célèbre non seulement la qualité sonore, mais aussi le savoir-faire et l’artisanat américain. À travers cette enceinte, Klipsch et Ojas poursuivent l’héritage de Paul W. Klipsch qui offre une musique de qualité pour une génération d’audiophiles passionnés.

