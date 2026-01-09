TCL Note A1 NXTPAPER : le futur de l’e-note au CES 2026

TCL frappe fort avec le Note A1 NXTPAPER, un e-note intelligent au rendu papier. L’appareil mise sur l’IA et le confort visuel pour séduire pros, étudiants et créateurs.

Le géant de l’affichage TCL profite de l’effervescence du CES pour apporter sa touche dans le secteur des tablettes de productivité. Avec la Note A1 NXTPAPER, la marque ne se contente pas de proposer un nouvel écran, mais livre un véritable carnet intelligent. Ce support hybride fusionne le confort organique du papier avec la puissance de calcul de l’intelligence artificielle.

Une prouesse visuelle certifiée pour le confort

Au cœur de cette machine se trouve la technologie NXTPAPER Pure, une évolution du traitement de dalle propriétaire de TCL. L’objectif est clair : éliminer la fatigue oculaire qui guette les travailleurs nomades et les étudiants. Grâce à un taux de lumière bleue réduit à son strict minimum et une surface totalement mate, l’écran 120 Hz parvient à simuler la profondeur et la matité d’une page de roman. On oublie rapidement la matrice de pixels pour se concentrer sur une image stable. Effectivement, l’image est dépourvue de reflets, même sous les néons agressifs d’un open space ou en plein soleil.

La précision du geste au service de la pensée

L’expérience utilisateur bascule dans une autre dimension avec le stylet T-Pen Pro. Loin des accessoires plastiques rigides, ce stylet offre une latence imperceptible de moins de 5 millisecondes. Il se démarque par sa sensibilité à la pression extrêmement fine.

Daniel Sun, directeur technique chez TCL Industries, souligne que l’appareil a été pensé pour que l’écriture soit aussi instinctive que sur un support physique. La sensation de friction sous la pointe rappelle la résistance du graphite sur la fibre. Cela offre une précision chirurgicale pour l’esquisse de schémas complexes ou la prise de notes manuscrites rapides.

L’intelligence artificielle comme assistant de rédaction

Mais la Note A1 NXTPAPER ne se contente pas d’être un beau support ; elle intègre une couche logicielle dopée à l’IA pour fluidifier le flux de travail. L’appareil est capable de transcrire des réunions en temps réel, de traduire des documents ou même de générer des comptes rendus structurés de manière autonome.

Des fonctions comme AI Rewrite permettent de reformuler des brouillons. L’espace d’inspiration, quant à lui, organise les idées éparses en un ensemble cohérent. Le tout est encapsulé dans un châssis en aluminium de seulement 5,5 mm. Cela fait de cet outil un compagnon de route aussi discret qu’indispensable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

