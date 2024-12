Des chercheurs lancent un cri d’alarme pour unir le monde dans la création d’une IA révolutionnaire !

Une équipe de chercheurs de l’Université de Stanford, de Genentech et de l’Initiative Chan-Zuckerberg a récemment souligné l’opportunité unique que représente l’intelligence artificielle (IA) pour créer la première cellule humaine virtuelle grâce à la science.

Cette avancée est rendue possible grâce aux progrès en IA et à l’accumulation de données expérimentales massives sur la biologie humaine. Voici de quoi il retourne.

L’usage de l’IA dans le domaine de la biologie

Emma Lundberg, professeure associée à Stanford et auteure principale d’un article dans la revue Cell, décrit la modélisation des cellules humaines comme le « Saint Graal » de la biologie. Et l’IA aidée des données recueillies par la science pourrait apprendre plus vite. Cela permettrait ainsi de découvrir des propriétés émergentes des systèmes biologiques complexes.

La création d’un modèle de cellule synthétique offrirait une compréhension approfondie des interactions chimiques, électriques et mécaniques au sein des cellules humaines. Et cela pourrait révéler les causes des maladies menant à la dysfonction cellulaire.

De plus, une cellule virtuelle créée par l’IA permettrait aux scientifiques de mener des expériences sur ordinateur. Ce qui pourrait accélérer la recherche de nouvelles thérapies et de nouveaux médicaments sans passer par des cobayes vivants.

https://twitter.com/AINewsInt/status/1867403504702132674

Des utilisations pouvant faire progresser le domaine de la santé

D’un côté, les biologistes du cancer pourraient modéliser les mutations transformant des cellules saines en cellules malignes. D’un autre côté, les médecins pourraient tester des traitements sur des « jumeaux numériques » de leurs patients. Bref, cette technologie ouvrirait la voie à une médecine personnalisée plus efficace.

Par contre, pour que cette cellule virtuelle IA combinant science et technologie soit considérée comme un succès, elle doit atteindre trois objectifs. Le premier c’est de créer des représentations universelles à travers les espèces et types de cellules. Le second, c’est prédire avec précision le comportement et la dynamique cellulaires. Et le 3ème c’est permettre des expériences sur ordinateur pour tester des hypothèses.

Une technologie devant réunir tous les scientifiques du monde à la même table

Les auteurs de cette initiative insistent sur l’importance d’une collaboration mondiale et ouverte pour réaliser ce projet ambitieux. La cellule IA réalisée à l’aide de la science nécessite une immense quantité de données biologiques. Ils comparent cette initiative à celle du projet du génome humain. Cela souligne que des modèles pleinement fonctionnels pourraient ne pas être disponibles avant une décennie ou plus.

Les chercheurs notent également que l’énorme réservoir de données, comme le Short Read Archive des National Institutes of Health, est nécessaire. Il contient plus de 14 pétaoctets de données et est essentiel pour la création de la cellule virtuelle.

La réalisation de ce projet nécessitera une coopération entre disciplines

Les industries et les nations doivent alors coopérer. Et un engagement à rendre les modèles accessibles à l’ensemble de la communauté scientifique est à faire.

En conclusion, avec les capacités d’IA en pleine expansion et l’accumulation de données biologiques, le moment est propice pour que la science s’unisse et révolutionne notre compréhension de la biologie. Les chercheurs sont convaincus que cette initiative pourrait transformer la recherche biomédicale et ouvrir de nouvelles voies pour le traitement des maladies.

