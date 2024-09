Ce moteur à air de Toyota est 700 fois plus puissant qu’un moteur à hydrogène

En 2011, la marque Toyota a bouleversé le monde automobile avec la présentation de la Ku. Il s’agit d’un véhicule révolutionnaire qui fonctionne à l’air comprimé. À une époque où les véhicules électriques et hybrides commençaient à peine à émerger, la Ku représentait une vision futuriste d’une mobilité durable.



Si les moteurs traditionnels utilisent des carburants fossiles ou des batteries. La Ku de la marque Toyota s’appuie sur un moteur à air comprimé qui est stocké dans un réservoir. Ce qui rappelle le mécanisme des machines à vapeur. Ce concept novateur a permis à la voiture d’atteindre des vitesses impressionnantes, 129,2 km/h lors d’un essai au Japon.

Les limites du moteur à air Toyota : autonomie et technologie

Malgré ses prouesses techniques, la Ku n’a jamais réussi à dépasser le stade de prototype. Son principal défaut résidait dans son autonomie extrêmement limitée. La voiture ne pouvait parcourir que 3,2 kilomètres avant de devoir recharger son réservoir d’air comprimé. Elle nécessitait l’utilisation d’un compresseur dédié.



Cette contrainte technique est ajoutée à la faible densité énergétique de l’air comprimé par rapport aux batteries et aux carburants traditionnels. C’est l’une des raisons qui a freiné la commercialisation de la Ku. En pratique, cette voiture innovante n’était viable que pour des trajets très courts. Cela réduit son attractivité dans un marché en quête de solutions pratiques et efficaces pour la mobilité quotidienne.

Un héritage technologique toujours présent

Bien que la Ku n’ait jamais été produite en masse, elle n’en demeure pas moins un projet visionnaire. La technologie de l’air comprimé a depuis trouvé une seconde vie dans les systèmes hybrides. Toyota et d’autres chercheurs ont exploré l’intégration de cette technologie dans des moteurs qui combinent air comprimé et combustibles. Cela permet de récupérer et de stocker l’énergie lors du freinage.



En Suède, des chercheurs ont même amélioré l’efficacité énergétique d’un moteur hybride de 60 %. Pour ce faire, ils y ont intégré un système similaire. Ces innovations montrent que l’idée derrière la Ku n’était pas vaine. Elle nécessitait des ajustements pour s’intégrer dans le cadre des nouvelles exigences écologiques.

Un projet oublié, mais toujours inspirant

La Ku n’a jamais vu le jour en tant que produit commercial. Toutefois, elle a marqué un jalon dans la quête de solutions automobiles plus respectueuses de l’environnement. Le projet a prouvé que des concepts innovants peuvent ouvrir la voie à des avancées significatives dans le développement de véhicules durables. Ceci est valable bien qu’ils ne réussissent pas immédiatement.



Aujourd’hui, l’histoire de la Ku reste une source d’inspiration pour l’industrie automobile dans un marché dominé par les véhicules électriques et hybrides. Elle cherche à allier performance, écologie et autonomie.

