Diffusion gratuite ! Carlos Alcaraz vs Oliver Tarvet : comment regarder le match sans payer

Il y a des confrontations qui s’annoncent d’emblée comme un duel à sens unique, et celle-ci en est la parfaite illustration. D’un côté, Carlos Alcaraz, le prodige espagnol, double tenant du titre à Wimbledon, numéro 2 mondial, 5 fois vainqueur en Grand Chelem, en pleine bourre avec une série impressionnante de 19 victoires consécutives. De l’autre, Oliver Tarvet, 21 ans, qualifié britannique classé 733e mondial, étudiant à l’université de San Diego, auteur d’une énorme surprise en premier tour, mais à mille lieues du niveau d’un Alcaraz affûté.

Le décor est planté : Alcaraz débarque à Londres sur un nuage, même s’il a surpris par son premier tour rocambolesque, expédié en cinq manches au terme de 4h30 de bataille contre Fabio Fognini. Une performance loin de sa précision habituelle, entachée de 62 fautes directes et 9 doubles fautes, mais suffisante pour passer. Face à lui, Tarvet, solide et sans trembler contre Leandro Riedi (6-4, 6-4, 6-4), n’a jamais concédé la moindre balle de break. Un exploit dans la forme, mais qui ne doit pas masquer un gouffre de niveau.

Carlos Alcaraz : la puissance et la maturité d’un champion déjà incontournable

À seulement 22 ans, Carlos Alcaraz impressionne déjà par sa maturité et sa puissance sur le circuit ATP. Avec 9300 points à son compteur, il ne ressemble en rien à un simple jeune espoir. C’est une vraie machine de guerre capable de dominer sur toutes les surfaces. Son succès récent au Queens Club, sur gazon, vient s’ajouter à sa victoire éclatante à Roland-Garros, montre qu’il ne se contente pas d’un seul style de jeu. Sa capacité à s’adapter rapidement et à imposer son rythme fait de lui un adversaire redoutable, quelle que soit la surface sur laquelle il joue.

Face à lui, Oliver Tarvet est une révélation encore brute, classé 733e mondial. Il découvre l’atmosphère électrique de Wimbledon. Si sa fraîcheur mentale et son audace lui permettent de surprendre, il lui manque encore l’expérience et l’intensité nécessaires pour rivaliser avec un champion de ce calibre.

Sur le plan dynamique, Alcaraz sort d’un combat de titan contre Fabio Fognini, un vétéran malgré ses 38 ans, dans un match qui a mis à nu quelques failles du jeune Espagnol. Brouillon par moments, il a su puiser dans ses ressources pour s’imposer au terme d’un marathon de 4h30. Il prouve ainsi que la ténacité fait partie de son arsenal. Tarvet, quant à lui, vit un conte de fées improbable, porté par l’énergie de son public et sa confiance intacte après une qualification solide et une victoire nette au premier tour. Mais cette vague d’enthousiasme suffira-t-elle à faire vaciller un monstre comme Alcaraz ? Rien n’est moins sûr.

Carlos Alcaraz VS Oliver Tarvet : FAQ

Quand a lieu le match Alcaraz vs Tarvet ?

Le match se jouera le mercredi 2 juillet 2025, à 2 h du matin

Où se déroule le match ?

Le match aura lieu au mythique All England Lawn Tennis and Croquet Club, à Londres, Royaume-Uni.

