Huitièmes de finale US Open : Carlos Alcaraz VS Arthur Rinderknech

Les huitièmes de finale de l’US Open nous promet une nouvelle fois un match de haute volée : Carlos Alcaraz VS Arthur Rinderknech. Le premier vise un nouveau quart à New York. Le second goûte pour la première fois à la deuxième semaine d’un Grand Chelem. Deux trajectoires opposées, un même court : Flushing Meadows.

Comment regarder Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech en direct gratuitement ? Ce soir à 19 h 30, un huitième de finale qui ne manque pas de saveur : Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial et prétendant au titre, face à Arthur Rinderknech, qui goûte pour la première fois aux frissons de la deuxième semaine. Un duel à suivre absolument. Et la bonne nouvelle ? Pas besoin d’abonnement payant pour profiter du spectacle. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

Mettre le VPN sur la Suisse

Aller sur le site de RTS https://www.rts.ch/

Profiter pleinement du match en clair Essayer NordVPN gratuitement

Il y a les habitués de la deuxième semaine et ceux qui y arrivent pour la première fois. Carlos Alcaraz connaît les lumières de l’US Open : un titre en 2022, une régularité de métronome dans les grands rendez-vous et surtout une capacité à rendre simples des matchs que d’autres subiraient. Arthur Rinderknech, lui, touche du doigt un rêve américain qu’il n’avait jamais approché.

Classé 82e mondial, il s’offre son premier huitième de Grand Chelem, avec la porté par un service canon et l’envie de celui qui n’a rien à perdre. Mais face à lui, c’est un mur, une référence, un joueur qui dicte le tempo et transforme chaque échange en démonstration. On ne va pas se mentir, le rêve a des airs de guillotine.

Ce duel de tennis n’est pas seulement une opposition de styles : il met en lumière la différence abyssale entre un champion installé et un outsider encore en quête de repères.

Alcaraz VS Rinderknech : un huitième aux allures de test grandeur nature

L’analyse brute ne laisse pas beaucoup de place au doute. Carlos Alcaraz n’a pas perdu un set depuis le début du tournoi. Son premier tour face à Reilly Opelka a confirmé la solidité de son service (73 % de points gagnés derrière sa première balle) et son sens de la variation. Au troisième tour, Luciano Darderi a servi de témoin : balayé 6-2, 6-4, 6-0 en 1h44, malgré une gêne passagère au genou de l’espagnol. Le constat est simple : même diminué, Alcaraz impose sa loi. Sa couverture de terrain et son explosivité transforment le moindre rallye en supplice pour l’adversaire.

Arthur Rinderknech, de son côté, s’avance avec une arme unique : son service. Ses 15 aces et 56 coups gagnants contre Benjamin Bonzi illustrent sa capacité à dicter les points courts. Mais au-delà de ce premier impact, ses limites apparaissent : dans les longs échanges, son taux de réussite chute, son endurance tactique flanche. Et face à un joueur du calibre d’Alcaraz, chaque approximation coûte. Les chiffres confirment l’écart : trois confrontations directes, trois victoires pour l’espagnol.

Ce match sera donc un bras de fer asymétrique. Rinderknech tentera d’imposer le rythme avec son service, mais il devra transformer l’exploit en habitude pour espérer durer. Alcaraz, lui, a l’avantage du volume, de la vitesse et d’une mentalité forgée pour la haute intensité.

Sauf coup de tonnerre, le scénario penche lourdement du même côté : victoire d’Alcaraz, en trois sets. Le suspense ne réside pas tant dans l’issue que dans la manière : la question n’est pas de savoir si l’espagnol passera, mais combien de temps le français parviendra à retarder l’évidence.

US Open 2025 : Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech en direct, gratuitement et sans limite

Huitième de finale au parfum de contraste : Carlos Alcaraz, candidat naturel au titre, croise la route d’Arthur Rinderknech, qui découvre les lumières de la deuxième semaine en Grand Chelem. Un duel déséquilibré sur le papier, mais toujours imprévisible sur le ciment new-yorkais. Et le plus beau ? Vous pouvez le regarder en streaming gratuit, sans rien débourser.

En Suisse, la RTS (Radio Télévision Suisse) diffuse l’US Open en clair, avec des commentaires en français. Une aubaine rare pour suivre chaque échange, chaque service gagnant et chaque balle de match comme si vous étiez dans les tribunes de Flushing Meadows. Pas d’abonnement, pas de frais cachés : juste du tennis de très haut niveau accessible librement.

Seul problème : la barrière géographique. Depuis la France ou ailleurs, impossible d’accéder à RTS sauf si vous avez la bonne clé. C’est là qu’entre en jeu le VPN pour le streaming qui vous permet de contourner les restrictions en simulant une connexion depuis la Suisse.

Parmi les options fiables, NordVPN se démarque largement : plus de 8 000 serveurs répartis dans 126 pays, une rapidité qui colle parfaitement aux échanges d’Alcaraz et une technologie maison (NordLynx) qui assure un streaming en HD sans latence. Ajoutez la fonction SmartPlay et les blocages disparaissent comme par magie : RTS devient accessible en un clic.

Carlos Alcaraz VS Arthur Rinderknech – FAQ

Quand et où joue Carlos Alcaraz pour la huitième de finale ?

Carlos Alcaraz (n°2) affrontera Arthur Rinderknech le dimanche 31 août à 19h30 (heure française) à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, New York (États-Unis)

Quels sont les autres matchs de la journée du 31 août ?

Adrian Mannarino vs Jiri Lehecka

Tomas Machac vs Taylor Fritz

Quels matchs sont programmés dans la nuit du 01/09 ?

Novak Djokovic vs Jan-Lennard Struff – 01/09

Jannik Sinner vs Alexander Bublik – 01/09

Lorenzo Musetti vs Jaume Munar – 01/09

Felix Auger-Aliassime vs Andrey Rublev – 01/09

Leo Riedi vs Alex de Minaur – 01/09

