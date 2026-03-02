BYD teste une charge 3 fois plus puissante que Tesla ! Fini les attentes dans les stations !

Le constructeur chinois BYD essaie en secret une technologie de charge qui se veut 3 fois plus puissante que celle de Tesla. Avec 1500 kW de puissance crête, la recharge en cinq minutes devient enfin réalité.

Des images captées à Shenzhen révèlent que le géant chinois essaie déjà son réseau « Flash Charge » mégawatt. Ce réseau de charge de BYD serait 3 fois plus puissant que les meilleures stations Tesla actuelles. Alors, comment fonctionne exactement cette prouesse technique et quand pourrons-nous en bénéficier ?

Quelle puissance réelle propose BYD ?

Tesla V4 Superchargers culmine à 500 kW en Chine. BYD, lui, vise 1500 kW de puissance crête avec une capacité de courant de 1500 A. Cette architecture de 1000 V ne se contente toutefois pas de battre des records. Elle annonce également une recharge véritablement comparable à un plein d’essence.

En outre, on a déjà aperçu des véhicules électriques équipés du badge « Flash Charge » lors d’essais internes. Cela inclut les modèles suivants : Tang 9, Song Ultra, Seal 07, Denza Z9 GT et série FCB Tai. De ce fait, la technologie de charge puissante de BYD n’est pas qu’un concept, elle roule déjà.

L’interface révèle une attention particulière à la fluidité. Citons d’abord l’application Flash Charge qui est déjà disponible sur Android. Grâce à elle, on peut localiser des stations et activer automatiquement plug-and-charge.

De plus, on n’a plus besoin de scanner des QR codes interminables. De fait, la recharge démarre environ 10 secondes après le branchement. Citons également l’intégration avec Sesame Credit, le système de scoring chinois. Elle suggère une expérience entièrement sans friction pour les utilisateurs identifiés.

Combien coûte cette charge puissante de BYD ?

Le tarif affiché sur le site de démonstration étonne par ailleurs par sa modération. On a en fait 1,3 yuan par kWh, soit environ 0,15 euro. Ce prix se décompose en 1 yuan pour l’électricité et 0,3 yuan de frais de service. Il reste ainsi compétitif face aux alternatives européennes ou américaines.

L’offre commerciale pourrait néanmoins se révéler encore plus agressive. Les acheteurs de véhicules compatibles se verraient proposer 1000 kWh annuels gratuits. Par contre, la documentation officielle reste encore à paraître.

Quelle ampleur pour ce réseau ?

BYD ne plaisante pas avec l’échelle lorsqu’on parle de cette charge 3 fois plus puissante que Tesla. Car News China rapporte effectivement que les fuites antérieures évoquent plus de 4000 stations auto-exploitées. Puis, un réseau coopératif potentiel dépassant 15 000 points. Cela inclut d’ailleurs des partenaires comme XiaoJu Charging.

Aussi, la configuration des sites ressemble à des stations-service traditionnelles. Ces dernières sont équipées de pistolets à refroidissement liquide et de structures en portique en T. En revanche, BYD n’a pas encore énoncé de calendrier de déploiement national.

La recharge en 5 minutes est-elle pour demain ?

Pour l’instant, le constructeur chinois maintient le mystère sur les métriques opérationnelles réelles. Les courbes de puissance soutenue, les données de récupération d’autonomie en cinq minutes restent confidentielles. De même pour les échéances de déploiement massif. La phase de test interne suggère cependant qu’une énorme révélation officielle approche.

Bref, avec cette technologie, l’électrique pourrait enfin dépasser le seuil psychologique qui freine encore tant d’acheteurs potentiels. Mais c’est bien sûr à condition que BYD tienne ses promesses avec son réseau de charge puissante. La guerre de la recharge ne fait que commencer, et cette fois, Tesla n’est pas seul sur le podium.

