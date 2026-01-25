Q-Air : le visiophone QR code nouvelle génération

Un QR code à la place d’un bouton : Avidsen, via sa marque Extel Umii, repense l’expérience d’accueil avec un visiophone sans fil. C’est sans installation, et totalement intuitif.

Surveiller les entrées, accueillir les visiteurs et ouvrir un portail à distance n’a jamais été aussi simple. Q-Air, développé par la société française Avidsen, transforme le QR code en véritable outil d’échange vidéo sécurisé. Plus besoin de câbles ou de boutons : un simple scan déclenche une conversation instantanée. Un système fluide, écologique et intuitif qui s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels.

La fin des interphones complexes

Un simple QR code gravé sur une plaque en aluminium suffit désormais à établir un appel vidéo sécurisé. Q-Air, la dernière innovation d’Avidsen, entreprise française spécialisée en domotique, entend moderniser la visiophonie grâce à un dispositif aussi discret qu’efficace. Le principe ? Oublier les boutons, le câblage, et les installations fastidieuses. Le visiteur scanne le QR code, et la communication s’établit instantanément via smartphone, sans échange de numéro.

Ce geste, devenu naturel dans notre quotidien, transforme l’entrée en un espace connecté, fluide et sécurisé. Le système ne requiert aucune application côté visiteur et permet au résident de gérer l’ouverture à distance via l’app Extel Umii. Une solution pratique, aussi bien pour un usage privé que professionnel.

Une technologie discrète et maîtrisée

Avec Q-Air, Avidsen mise autant sur l’ergonomie que sur la protection des données. L’application associée permet de personnaliser l’interface d’accueil, d’insérer un message ou une photo, et de contrôler les accès à tout moment. Surtout, les données sont hébergées en France. C’est le gage d’une conformité stricte avec le RGPD.

Pour éviter les appels abusifs, un dispositif anti-spam filtre les sollicitations. Cette approche vise à rassurer les utilisateurs via une maîtrise complète et une simplification des échanges. La plaque, fine de 8 mm, s’installe avec deux vis et résiste aux intempéries. Son design sobre et moderne lui permet de s’intégrer aussi bien sur un portail que dans une entrée d’entreprise.

Une innovation responsable

Q-Air ne se contente pas de moderniser la visiophonie. Il la rend aussi plus durable. Fabriquée en aluminium recyclé, sa plaque limite l’empreinte carbone et offre une résistance optimale. Sans câblage ni consommation énergétique superflue, le dispositif réduit également les besoins de maintenance.

Sans les éléments mécaniques sujets à l’usure, Q-Air garantit une durée de vie prolongée et une meilleure efficacité. À travers ce produit, Avidsen propose une vision moderne de la sécurité : accessible, personnalisable, et pensée pour durer.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn