Balle Perdue 3 sur Netflix : un bouquet final explosif qui laisse les fans en haleine !

Vous avez regardé Balle Perdue 3 sur Netflix ? On vous éclaire sur la fin de ce troisième film.

Après trois volets haletants, Balle Perdue tire sa révérence sur Netflix avec un dernier film qui ne fait pas dans la dentelle. Lino, notre mécano casse-cou préféré, boucle son arc de vengeance avec des courses-poursuites toujours plus spectaculaires. Mais que faut-il vraiment comprendre de cette fin musclée du film Balle Perdue 3 ?

Areski est-il vraiment puni à la fin de Balle Perdue 3 ?

Depuis le tout premier film, la saga tourne autour d’un nom : Areski. Ce flic pourri, assassin, est à l’origine de la descente aux enfers de Lino. Après s’être caché en Allemagne sous une fausse identité, Areski revient en France pour fuir ses anciens complices. Cela inclut Resz, le commandant de la police antidrogue, encore plus corrompu que lui. Le film Netflix Balle Perdue 3 relance alors la traque et confronte à nouveau Areski à ses fautes passées. Il veut récupérer sa femme Stella et leur fils Thomas, et ensuite fuir à nouveau.

Traqué par Resz, trahi par ses alliés, et finalement capturé, Areski croit pouvoir négocier sa liberté en échange de son témoignage. Le plan tourne court, car Julia se fait tirer dessus et Resz tue les agents qui devaient le rapatrier en Allemagne. Un ultime rebondissement change cependant tout. Yuri, laissé pour mort par Resz, refait surface et abat ce dernier. Cette séquence haletante fait de Balle Perdue 3 un final aussi brutal qu’inattendu pour Areski. C’est le chaos, et dans ce tumulte, Areski tente une dernière fuite, mais sans succès.

Lino trouve enfin la paix (ou presque)

De son côté, Lino n’a jamais cessé de courir. Après sa sortie de prison, il tente d’abord de tourner la page, mais le retour d’Areski le replonge aussitôt dans la guerre. Fidèle à lui-même, il transforme une dépanneuse en véritable char d’assaut. Il se lance alors dans des combats dantesques, dont une baston mémorable dans un tramway. Il affronte aussi une dernière fois ses démons. Avec cette montée en tension, Balle Perdue 3 s’impose sur Netflix comme le chapitre le plus personnel et cathartique de la trilogie.

Mais ce film est bien plus qu’un déchaînement de tôle froissée, c’est aussi la fin d’un cycle. Julia survit (merci au gilet pare-balles), Areski se fait arrêter, et Stella le quitte pour de bon avec leur fils. Quant à Lino, il retourne au garage, et envisage de reprendre du service, peut-être avec Sarah, la nouvelle mécano.

Alors que Balle Perdue 3 conclut sa diffusion sur Netflix, les portes restent entrouvertes pour d’autres récits. En ce qui concerne Yuri, il s’évapore avec l’argent de Resz, ce qui ouvre la porte à un possible spin-off. Une chose est sûre en tout cas, c’est que la vengeance est terminée, mais pas l’histoire. Alban Lenoir, qui a joué dans cette trilogie, va par ailleurs interpréter le personnage principal dans la nouvelle série Lucky Luke !

5 ans, 3 films, 1 conclusion.



BALLE PERDUE 3, avec Alban Lenoir, Nicolas Duvauchelle, Stéfi Celma, Pascale Arbillot et Gérard Lanvin, le 7 mai. pic.twitter.com/moJ81t8bda — Netflix France (@NetflixFR) May 1, 2025

