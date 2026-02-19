Avengers: Doomsday, Marvel présente un nouveau Loki après la fin de la série Disney+

Le Dieu de la Malice devenu celui du multivers fait son grand retour dans le giron des Avengers ! Marvel a officiellement dévoilé la composition des « Heroic Avengers » pour le très attendu Avengers: Doomsday, et la surprise est de taille : Loki en personne rejoindra l’équipe de Captain America .

Après les événements de sa série Disney+, le frère de Thor semble prêt à enfiler le costume de héros aux côtés d’autres héros. Cette annonce, faite lors d’un événement Disney en Italie, promet des étincelles et des retournements de situation savoureux au sein de l’équipe.

Avengers: Doomsday va-t-il réécrire la fin de Loki ?

Tom Hiddleston remet le casque à cornes. Le Dieu de la Malice sera bien de la partie dans Avengers: Doomsday, le prochain film événement du MCU prévu pour 2026. Une nouvelle qui ravit les fans, mais qui soulève une question épineuse : comment Marvel va-t-il justifier le retour de Loki après la fin bouleversante de sa série Disney+ ?

La fin de Loki dans sa série était-elle vraiment définitive ?

Dans la saison 2 de Loki, le personnage vivait une transformation radicale. Il devenait le nouveau protecteur du multivers, condamné à veiller seul sur les fils du temps, abandonnant son statut de Dieu de la Malice pour endosser celui de Dieu des Histoires. C’était une conclusion poignante, douce-amère, qui semblait clore son arc narratif.

Pourtant, Avengers: Doomsday le ramène sur le devant de la scène. Et avec lui, la promesse d’interactions avec d’autres héros (notamment son frère Thor, incarné par Chris Hemsworth). Cette décision officielle réécrit la fin de Loki, le forçant à quitter son rôle solitaire ou à lutter pour le conserver face à la menace de Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

Loki va-t-il enfin rejoindre les Avengers ?

Lors d’un événement Disney en Italie en décembre 2025, une image teaser a fuité, dévoilant potentiellement l’équipe d’Avengers pour Doomsday. Aux côtés de Sam Wilson (Captain America), Thor, Shang-Chi, Falcon et Ant-Man, on apercevait… Loki. Si cette information se confirme, c’est un tournant majeur pour le personnage, qui était le principal antagoniste du premier Avengers en 2012. Quatorze ans plus tard, le voilà promu au rang de héros, membre à part entière de l’équipe. Une réécriture symbolique puissante.

Quelle est la liste des héros attendus dans Avengers: Doomsday ?

Par conséquent, si l’on recoupe les annonces et les rumeurs, voici les personnages qui devraient composer le casting principal :

Tom Hiddleston (Loki)

(Loki) Chris Hemsworth (Thor)

(Thor) Anthony Mackie (Sam Wilson / Captain America)

(Sam Wilson / Captain America) Simu Liu (Shang-Chi)

(Shang-Chi) Danny Ramirez (Falcon)

(Falcon) Paul Rudd (Ant-Man)

(Ant-Man) Robert Downey Jr. (Doctor Doom)

Doctor Doom va-t-il détrôner Loki ?

Bon, là tout le monde, le sait. Le grand méchant de Doomsday n’est autre que Doctor Doom, interprété par Robert Downey Jr. dans un retour fracassant. Son rôle sera probablement de menacer l’ordre établi par Loki à la fin de sa série. Doom pourrait forcer le Dieu des Histoires à descendre de son piédestal pour l’affronter, ou pire, le vaincre et s’emparer du contrôle du multivers. Et c’est là une confrontation épique en perspective.

Verdict : une réécriture assumée ?

Marvel ne cache pas son intention de réécrire le destin de Loki. Après l’avoir transformé de vilain en anti-héros, puis en martyr solitaire, la firme aux oreilles de souris semble prête à en faire un véritable héros d’équipe. Un pari risqué, mais qui pourrait offrir une conclusion encore plus grandiose à l’un des personnages les plus aimés du MCU. Rendez-vous en mai 2026 pour le verdict final.

