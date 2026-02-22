Audi RS5 2026 : Un monstre hybride V6 de 630 ch dévoilé qui perd en légèreté

La nouvelle Audi RS5 de 2026 adopte pour la première fois une motorisation hybride rechargeable de 639 ch. Cette berline sportive franchit un cap technologique inouï mais subit une augmentation de poids importante.

Le constructeur aux anneaux vient de lever le voile sur sa toute nouvelle arme de précision pour l’année 2026. Audi Sport conserve son moteur V6 mais lui ajoute une assistance électrique pour battre des records de puissance. Voyons de quoi l’Audi RS5 2026 est capable.

Une puissance hybride record de 639 chevaux

Le modèle de 2026 conserve le moteur V6 biturbo de 2,9 L pour le plaisir des passionnés. Ce bloc thermique développe dorénavant 510 ch à lui seul grâce à une nouvelle gestion électronique. Un moteur électrique de 177 ch vient également prêter main-forte pour atteindre un total de 639 ch. Le couple combiné grimpe à 825 Nm pour des reprises foudroyantes sur toutes les routes.

« La transition vers l’électrification est synonyme de gains de performances », affirme la division sportive. Avec cette cavalerie, l’Audi RS5 2026 peut maintenant abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 petites secondes. La vitesse de pointe culmine quant à elle à 285 km/h si vous optez pour le pack optionnel.

Le poids de l’Audi RS5 2026, un gros dilemne

Cette débauche de technologie électrique entraîne malheureusement une prise de poids assez massive pour la voiture sportive. La version Avant pèse aujourd’hui 2 370 kg, soit une hausse de 625 kg par rapport au modèle précédent. Ce surplus s’explique par l’intégration d’une batterie de 25,9 kWh logée sous le plancher du coffre. Paradoxalement, cette nouvelle RS5 devient même plus lourde que sa grande sœur l’actuelle Audi RS6.

Les ingénieurs ont donc dû renforcer le châssis pour supporter cette masse supplémentaire durant les virages serrés. Malgré cet embonpoint, l’Audi RS5 2026 reste extrêmement agile grâce à une suspension pilotée très sophistiquée. L’équilibre entre confort quotidien et efficacité sur piste demeure la priorité absolue des techniciens allemands.

Un mode électrique pour 84 km d’autonomie

L’un des atouts de cette hybridation réside en outre dans sa capacité à rouler sans aucune émission. Grâce à la batterie, on peut parcourir jusqu’à 84 km en mode totalement électrique selon le cycle WLTP. Cette polyvalence donne la possibilité de traverser les zones urbaines dans un silence de cathédrale. Quant à la recharge complète, elle s’effectue en environ 2 h 30 sur une borne de recharge adaptée.

Mais ce ne sont pas les seuls atouts de l’Audi RS5 2026. Un bouton « Boost » sur le volant libère également toute la puissance durant 10 secondes pour doubler. Cette fonction réveille instantanément le moteur thermique pour une poussée maximale lors des dépassements. Ce nouveau modèle devient ainsi une voiture de sport capable d’une grande sobriété en ville.

New Audi RS5 Avant features a 3rd brake light projection! 640hp PHEV (2.9L V6), 22kWh battery, Quattro AWD, and active rear-axle torque distribution. Available in Sportback and Avant.#audirs5 #audirs5sportback #audirs5avant pic.twitter.com/B5mofPZBeQ — Thomas majchrzak (@Thomaskauto) February 20, 2026

Quid du design et du tarif de l’Audi RS5 2026 ?

Le look de la RS5 s’affirme avec des ailes élargies de 9 cm par rapport à l’A5. De plus, des prises d’air massives ainsi que des sorties d’échappement ovales renforcent son apparence de prédateur de bitume. À l’intérieur, un triple écran numérique accueille le conducteur dans une ambiance de cockpit de course.

Côté tarifs, Mix Vale rapporte qu’ils débutent à 106 200 euros pour la berline. Puis, 107 850 euros pour le break. Les premières livraisons d’Audi RS5 2026 aux clients européens commenceront durant l’été 2026 après l’ouverture des commandes. Cette voiture représente le futur de la performance durable selon la vision actuelle de la marque. Elle prouve que le plaisir mécanique peut encore cohabiter avec les exigences environnementales modernes.

