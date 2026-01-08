Anker au CES 2026 : l’innovation au service du quotidien

Anker Innovations présente au CES 2026 ses dernières avancées technologiques. Robot aspirateur parfumé, écouteurs à réduction de bruit active et sécurité connectée – tout y est.

Le CES 2026 est une nouvelle vitrine pour Anker Innovations, qui dévoile une série de produits pensés pour simplifier, sécuriser et enrichir le quotidien. Du nettoyage intelligent au confort audio, en passant par la surveillance domestique, la marque multiplie les innovations. L’eufy S2, les écouteurs AeroFit 2 Pro et la sonnette S4 montrent son professionnalisme.

Des robots aspirateurs qui prennent soin de votre maison… et de vos sens

Parmi les nouveautés les plus remarquées, l’eufy S2 s’impose comme un concentré de technologie et de soin du détail. Premier robot aspirateur à diffusion de parfum, il associe performance de nettoyage et atmosphère apaisante, avec trois capsules interchangeables. Déjà primé par un CES Innovation Award, ce modèle conjugue puissance d’aspiration (30 000 Pa), serpillière rotative et IA embarquée pour un nettoyage précis jusque dans les coins difficiles.

Disponible en précommande à 1 499 €, l’eufy S2 sera accompagné d’un pack d’accessoires et d’une remise de lancement. Pour les budgets plus serrés, le modèle Omni C28, à 599 €, reprend les grandes lignes de son aîné dans une version plus accessible mais toujours performante. C’est notamment le cas pour les propriétaires d’animaux.

Sécurité domestique : la vidéo intelligente à 360°

Anker renforce aussi sa présence sur le marché de la sécurité connectée avec la eufy Video Doorbell S4. Avec sa vision panoramique à 360°, cette nouvelle sonnette identifie les visiteurs et suit les mouvements avec une précision chirurgicale grâce à l’intelligence artificielle. Son image 3K reste claire même de nuit, et l’audio bidirectionnel permet d’interagir à distance.

La marque prépare aussi la sortie de la caméra eufyCam C38, taillée pour une surveillance intérieure/extérieure efficace. En plus de son suivi intelligent et de son alimentation solaire, elle promet une qualité d’image fidèle même en basse lumière. Les produits seront livrés avec la HomeBase Mini, garantissant un stockage local sans frais mensuels.

Audio et image : immersion maximale, technologie minimaliste

Côté divertissement, Anker frappe un grand coup avec les écouteurs AeroFit 2 Pro. Première mondiale, ils combinent design open-ear et réduction de bruit active. Pensés pour s’adapter à tout environnement, ils offrent cinq niveaux d’ANC et une signature sonore équilibrée, dans un format pensé pour le mouvement.

Autre star du stand : le vidéoprojecteur Nebula X1 Pro. Véritable bijou technologique, il allie triple laser 4K, audio Dolby Atmos® et interface Google TV pour transformer n’importe quel espace en salle de projection premium. Une station d’énergie Anker Solix est même offerte en précommande. La station d’accueil Nano Docking 13-en-1 vient parfaire l’écosystème, en offrant connectivité étendue et modularité aux utilisateurs nomades.

