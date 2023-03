Adieu les allergies avec ce collier purificateur d’air personnel !

Une mauvaise qualité de l’air peut rapidement provoquer des complications pour les personnes allergiques. Respiray entend faciliter leur quotidien avec son collier purificateur d’air personnel.

Les réactions allergiques entraînent parfois des conséquences dramatiques. Rappelons que celles-ci peuvent se manifester par une inflammation des voies nasales et par une sensation de gorge serrée. Elle souffre de difficultés respiratoires et peut aller jusqu’à faire un malaise. Le collier purificateur d’air personnel Wear A+ a été développé pour que ces situations ne se produisent plus.

Pour que l’air pur ne soit plus un luxe

Le collier purificateur d’air personnel Wear A+ est une invention de la start-up estonienne Respiray. Cette dernière se spécialise dans la technologie des objets mettables axés sur la santé. La start-up fabrique des accessoires technologiques pour aider les gens à améliorer leur santé. La qualité de l’air se dégrade progressivement à cause de la pollution. L’air pur est presque devenu un luxe. Respiray veut inverser la tendance avec ses solutions technologiques.

La start-up estonienne promet ainsi d’améliorer le quotidien de nombreuses personnes avec son nouveau collier purificateur d’air. Son dispositif a été conçu pour repousser les allergènes. Celui-ci crée alors une bulle d’air pur pour son utilisateur. Le Wear A+ aspire à être une alternative viable à la prise de médicaments contre les allergies.

Un collier purificateur d’air personnel très confortable

La présence des animaux ne devient plus un souci avec le collier purificateur d’air personnel Wear A+.

Des wearables, servant de purificateur d’air pour son porteur, on peut déjà en trouver dans le commerce. C’est notamment le cas du masque Puricare de LG ou du casque Dyson Zone de la célèbre marque d’aspirateur sans fil (qui a aussi sa propre ligne de purificateurs d’air). La qualité de ces appareils de filtrage d’air ne fait aucun doute. Cependant, ceux-ci ont un gros handicap par rapport au Wear A+. Le collier purificateur est discret et largement supérieur en termes de confort.

En effet, Respiray a voulu proposer un dispositif qui n’entrave pas certaines activités ou tâches du quotidien. À titre d’exemple, le Puricare et le Dyson Zone doivent être retirés quand il faut manger. L’utilisateur est alors exposé aux allergènes. Le problème ne se pose pas avec le collier purificateur d’air personnel, puisque ce dernier ne couvre pas le visage. Par ailleurs, le dispositif laisse à son porteur une totale liberté de mouvement. Celui-ci peut se porter sur une durée prolongée sans que son poids ne devienne une gêne.

Pour un usage intérieur uniquement

Le Wear A+ se présente sous la forme d’un boîtier allongé et compact muni d’une sangle magnétique ajustable. Quand le collier purificateur d’air personnel est porté, le boîtier se situe au niveau de la poitrine. Le dispositif embarque un filtre à air à haute intensité conforme à la norme américaine HEPA. Notez que le filtre a une durée de 200 heures. Le fonctionnement de la solution de Respiray est relativement simple. L’appareil aspire l’air en éliminant les allergènes. L’air purifié est ensuite redirigé sur le visage de l’utilisateur.

Son utilisation s’effectue exclusivement en intérieur. Ses ventilateurs ne sont pas assez puissants face au courant d’air de l’extérieur. La start-up estonienne fait aussi savoir que son dispositif a été testé sur plus de 200 personnes. 90 % des sujets auraient vu leurs épisodes allergiques baisser considérablement. Le Wear A+ aurait également l’approbation de la Fondation du Centre de recherche européen sur les allergies (ECARF).